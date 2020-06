Tweede Kamer mist kritische burgers: ze mogen nu inbellen

Wie wat van de Tweede Kamer gedaan wil krijgen, kan er weer met een petitie terecht. Bezoekers zijn nog altijd niet welkom in het Kamergebouw, maar via een videoverbinding kunnen Kamerleden verzoekschriften tóch in ontvangst nemen.

Het recht om een petitie aan te bieden, is een van de oudste politieke rechten die Nederland kent. Het staat dan ook prominent in de grondwet, in artikel 5: Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

Verzoekschrift

Elke dinsdagmiddag, aan het begin van de vergaderweek van de Kamer, verschijnen er wel een paar activisten of belangenorganisaties in het Kamergebouw die een verzoekschrift komen overhandigen. Maar sinds het gebouw in maart op slot ging voor bezoekers, om zo het coronavirus buiten te houden, kon dat niet langer.

Dat zit veel Kamerleden dwars. Ze missen het contact met burgers en vrezen dat de politiek nu noden over het hoofd ziet.

Kamervoorzitter Khadija Arib onderkent dat de petitie „een instrument van burgers is om volksvertegenwoordigers een signaal te geven dat hun handelen noodzakelijk is”. Daarom kunnen petitieaanbieders en Kamerleden voortaan inbellen bij een videovergadering waarin de petitie wordt ‘overhandigd’. Dat wordt rechtstreeks uitgezonden op de website van de Tweede Kamer.

Voordeel

Een petitie indienen per videoverbinding heeft zelfs een extra voordeel, denkt de Kamer. Dat hoeft niet per se op dinsdagmiddag.

De afgelopen drie weken hebben Kamerleden al kunnen oefenen met de digitale overhandiging. Lobbyistenvereniging BVPA, de transparantievoorvechters van Open State Foundation en verzoekschriftenwebsite petities.nl brachten petitie-aanbieders al met Kamerleden in contact en regelden een videoverbinding, in de hoop dat de Kamer hun initiatief snel zou overnemen.

Petities zijn er in alle soorten en maten. Begin dit jaar was er de petitie van een aantal scholieren dat baalde van de verplichte (korte) gymoutfit. „Een heleboel leerlingen zijn het hier niet mee eens. Iedereen moet zich goed voelen tijdens de gymles, in de kleding die hij/zij draagt. Wij verzoeken de keus om zelf te kiezen tussen een lange of korte broek en lange of korte mouwen.”

In mei startte de petitie om de popsector te behouden.

En op Petities.nl staat een overzicht van de onlangs gestarte petities, waar ook burgemeester Femke Halsema weer meermaals de revue passeert. Wanneer de petitie-starters dat willen, kunnen ze vanaf nu dus hun petitie telefonisch aanbieden.

