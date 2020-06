NikkieTutorials nieuwe ambassadeur VN: ‘We worden chic!’

Het gaat lekker met NikkieTutorials. Ze is gevraagd als ambassadeur voor de Verenigde Naties en gaat zich onder meer bezig houden met gendergelijkheid.

Terwijl ze haar wangen opmaakt in haar nieuwste video, heeft Nikkie de Jager aka NikkieTutorials een leuk „en best wel groot” nieuwtje. Dit keer niet over Ellen DeGeneres of Eurovision, maar iets van een heel andere orde. „Ik ben in contact gekomen met de Verenigde Naties en zij hebben me gevraagd of ik een ambassadeur voor hen wilde worden.”

Ze vertelt dan over Pride-maand, deze maand, „maar daarover vertel ik meer in een volgende video.” Want De Jager wil zich nu focussen op haar ambassadeurschap en ze pakt haar aantekeningenboekje erbij („omdat ik het wel goed wil zeggen.”) „Ik ga de doelstellingen van de VN in Nederland promoten. Ik doe dat hier op mijn platform om ervoor te zorgen dat de bevolking zich bewust wordt van de behoefte aan internationale samenwerking en de oprichting van een internationale rechtsorde.” Ze strijkt even met haar nagels over haar borst en lacht dan. „We worden chic!”

if you told me last year I’d be coming out, living life so freely and openly AND becoming a UN AMBASSADOR I would’ve laughed and walked away!!!!! 🥺😭😇🌈✨ so honored to carry this title!!! — NikkieTutorials (@NikkieTutorials) June 10, 2020

Hard gelach

„Als je me vorig jaar had gezegd dat ik uit de kast zou komen als transgender, zo vrij en open zou leven EN Verenigde Naties-ambassadeur zou zijn, zou ik hard hebben gelachen en daarna zijn weggelopen”, zo zegt ze op Twitter. „Ik ben zeer vereerd dat ik deze titel mag dragen.”

Ongelijkheid

De Jager, die eind mei nog een Social Award in de wacht sleepte, gaat zich vooral focussen op twee doelen: gendergelijkheid en het verminderen van ongelijkheden. Met het eerste onderwerp heeft de YouTube-ster zelf veel ervaring. Met het verminderen van ongelijkheden wordt bedoeld dat een groot deel van de welvaart bij een kleine groep mensen terechtkomt. Een gevolg hiervan is financiële en sociale discriminatie, waar ze dus graag tegen wil strijden. „Ik heb het gevoel dat ik hier echt voor een verandering kan zorgen.” Terwijl de make-upster alles uitlegt, maakt ze zichzelf weer piekfijn op. Ze praat niet met haar handen, maar wel met haar poederkwast om haar woorden wat extra nadruk te geven.

De komende weken duikt ze in de wereld van de VN om goed beslagen ten ijs te komen. „Ik krijg achter de schermen telefoontjes van mensen bij de VN en ze gaan me alles leren wat ik moet weten. En doordat andere mensen mij dingen gaan leren, weet ik hoe in in actie kan komen voor verandering.”

