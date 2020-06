‘Opsteker voetbalclubs en fans: vanaf 1 september weer welkom’

Vanaf 1 september kan er weer publiek worden toegelaten bij wedstrijden in het betaalde voetbal, zolang de club zich aan strikte voorwaarden houdt.

Zo moet de 1,5 metermaatregel worden gehandhaafd in het stadion, maar ook bij de in- en uitgang. Verder zijn spreekkoren niet toegestaan vanwege het gevaar op coronabesmetting. Dit adviseert het Outbreak Management Team aan de regering, schrijft De Telegraaf vandaag.

Woensdagavond volgt er een definitief besluit van het kabinet, maar doorgaans wordt het advies van het Outbreak Management Team opgevolgd.

Ook wordt, volgens Haagse bronnen, het maximum aantal mensen niet meer beperkt vanaf 1 juli.

Eenderde in stadion

In de realiteit komt het erop neer dat clubs eenderde van hun stadion kunnen openstellen voor fans. De verwachting is dat zowel de clubs als de voetbalbond zullen gaan loten wie welkom zijn bij de wedstrijden. De eerste duels met publiek zullen in de eerste week van september plaatsvinden met de interlands van Nederland tegen Italië en Polen in de Nations League. Vanaf 11 september wordt er ook weer in de Eredivisie gevoetbald.

