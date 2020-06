KNVB en Van der Sar op dezelfde lijn, supporters balen van zondagavond

KNVB en Edwin van der Sar zitten op dezelfde voetballijn. Maar het voorstel om van de zondagavond de vaste voetbalavond te maken, valt bij Supporterscollectief Nederland allesbehalve in goede aarde.

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB ziet wel iets in het recente voorstel van Ajax-directeur Edwin van der Sar om de topduels en de immer beladen streekderby’s komend seizoen zo veel mogelijk na de winterstop in te plannen.

Daarmee wordt de kans groter dat deze interessante wedstrijden met publiek gespeeld kunnen worden. Door de overheidsmaatregelen tegen een nieuwe uitbraak van het coronavirus kan het mogelijk nog geruime tijd duren voordat er weer (veel) toeschouwers het stadion in mogen.

Kaskrakers

KNVB-directeur Eric Gudde kan zich er in vinden. „Dat is ook één van mijn eigen ideeën”, liet hij weten. „Nee, daar verschillen we niet van mening over. Het lijkt me een goed plan om de wedstrijden waar veel publiek op afkomt, de zogenoemde kaskrakers, in de tweede helft van het seizoen te programmeren. Aan de andere kant blijft het koffiedik kijken. Niemand weet nog wanneer we met publiek kunnen gaan spelen. Maar de afdeling competitiezaken gaat er in elk geval wel mee aan de slag.”

Zondagavond

Gudde bevestigde dat er binnen de KNVB en bij de eredivisieclubs ook wordt gekeken naar de zondagavond als vaste speelavond.

Supporterscollectief Nederland is ontstemd over het plan om in de eredivisie te gaan voetballen op zondagavond 20.00 uur en de ideale zaterdagavond 19.45 uur te laten vervallen. „Het is minachting van de supporters, die in de crisis massaal hun seizoenkaart verlengden”, zegt voorzitter Matthijs Keuning. „Wij zijn overspoeld met boze reacties van supporters. We zijn tot op heden ook niet betrokken bij deze plannen.”

Uitkomst OMT

Over de startdatum van de nieuwe competitie kon Gudde nog niks zeggen. „Ik ken de uitkomst nog niet van het overleg komende week van het Outbreak Management Team met de minister-president. Als we daarna weten wanneer we weer mogen beginnen, komen we eind volgende week met een speelschema en 20 juli met het competitieprogramma. Eerst moeten we met voluit trainen en het spelen van oefenwedstrijden kunnen beginnen. Zolang die toestemming uitblijft, schuift het speelschema verder op. We hopen in elk geval ergens in september te kunnen starten.”

