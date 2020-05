Geweldig! Via crowdfunding 1,9 miljoen voor zieke baby Jayme

View this post on Instagram

Lieve mensen, wij beginnen deze laatste zondag van de maand met geweldig nieuws: het streefbedrag is behaald! We hebben met jullie hulp 1,9 miljoen euro opgehaald! Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor en trots dat ons dit samen gelukt is. We zijn overdonderd van alle aandacht die we de afgelopen maanden hebben gekregen voor de situatie van Jayme en andere SMA type 1 kindjes. We zijn dankbaar voor alle donaties die we hebben mogen ontvangen en de geweldige acties die gevoerd zijn voor Stichting Team Jayme. We hebben dit doel echt samen behaald! Op dit moment zijn we hard bezig om de behandeling met Zolgensma voor Jayme gerealiseerd te krijgen. We zijn in afwachting van een arts die deze behandeling kan toepassen. We kijken zowel in Nederland als andere Europese landen en hopen dat er snel een arts is die Jayme kan en wil behandelen. We hebben als laatste uitweg de mogelijkheid om naar de Verenigde Staten te gaan, maar organisatorisch is dat lastig op dit moment. Stichting Team Jayme zal door blijven gaan met de strijd tegen SMA type 1. De stichting zal zich in blijven zetten om kindjes en families die met deze slopende ziekte te maken hebben te blijven helpen. Wij houden jullie de komende tijd uiteraard op de hoogte over hoe het met Jayme gaat. Ook zullen we de nieuwe doelstellingen van Stichting Team Jayme zo snel mogelijk met jullie delen. Alle acties die nog lopen kunnen wat ons betreft door blijven gaan, ook de Team Jayme Veiling zal in de maand juni nog lopen. Wij hopen dat we met zijn allen nog veel meer SMA type 1 kindjes en families kunnen helpen! https://teamjayme.nl/iedereenbedankt/