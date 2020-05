Steeds meer rijbewijzen ingetrokken door politie

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen drie jaar steeds meer rijbewijzen ingenomen. Vorig jaar werden bij 15.964 mensen een rijbewijs ingevorderd. In 2018 waren dat er 15.134 en 14.944 in 2017.

Ook dit jaar lijkt het, ondanks de coronamaatregelen en het advies om thuis te werken, niet minder te worden. De teller staat tot en met 8 mei op 6267. Volgens het OM raken steeds meer mensen hun rijbewijs kwijt vanwege snelheidsovertredingen.

Zorgelijk

De afgelopen jaren was vooral het rijden onder invloed het probleem. “Dat is heel zorgelijk”, zegt verkeersofficier Achilles Damen van het OM tegen de NOS. „De boodschap om niet onder invloed te rijden, die nemen mensen wel ter harte. Dat snelheid zo gevaarlijk is, is blijkbaar onvoldoende bekend.”

Damen benadrukt dat het innemen van een rijbewijs niet zomaar gebeurt. „Je raakt je rijbewijs niet zomaar kwijt. Dan moet je echt veel te hard gereden hebben. En vooral dat is heel zorgelijk. Dat mensen ervoor kiezen om zo te hard te rijden.”

Ondanks de snelheidsverlaging zit het aantal ingenomen rijbewijzen dus nog steeds in de lift. “Maar rijbewijzen worden niet alleen op de snelweg ingenomen. Ook op wegen waar de maximumsnelheid 60 en 80 kilometer per uur is, en zelfs in de bebouwde kom”, aldus de officier.

Redenen voor innemen rijbewijs

De politie mag een rijbewijs innemen voor verschillende verkeersovertredingen. Qua snelheid is het relatief simpel: Als je harder dan 50 kilometer per uur gaat, wordt het rijbewijs ingenomen. Dit gebeurt ook bij een alcoholgehalte van boven de 1.3 promille (ervaren bestuurders en 0.8 promille (beginnende bestuurders). Wanneer iemand een alcoholonderzoek weigert mag de politie het rijbewijs ook innemen. Ook voor het rijden onder invloed van drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden kan het papiertje worden ingetrokken.

In januari werd een jongen van 21 opgepakt doordat hij met 250 kilometer per uur over de snelweg scheurde. Hij raakte zijn rijbewijs voor vier maanden kwijt.

