Nationale Museumweek gaat gewoon door, maar dan online

De Nationale Museumweek gaat door, zij het vanwege het coronavirus op aangepaste wijze. Digitaal dus.

De museumweek vindt nog steeds plaats van 20 tot en met 26 april aanstaande. Het thema van de week is Ontdek samen– juist nu – ons échte goud. In vrijheid. De Nationale Museumweek wordt dit jaar georganiseerd vanuit het oogpunt 75 jaar culturele vrijheid. De organisatie sloeg daarvoor de handen ineen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Net als op zovele andere openbare plekken is het in de Nederlandse musea momenteel stil. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen troost bieden, juist in deze tijden. „Wat kan ons in bange dagen troost bieden en inspiratie? Wat kan een steun in de rug zijn? Waar vind je een schouder om even tot rust te komen? Inderdaad, dat zijn ons aller museale collecties die alle tijden hebben doorstaan", zegt Mirjam Mol, directeur Museumvereniging.

Gouden pronkstuk

Tijdens de digitale Nationale Museumweek bieden de 400 deelnemende musea verschillende alternatieven aan, zoals online exposities. Liefhebbers kunnen zelf bijdragen aan dat initiatief door hun eigen kunstwerk te delen.

Het Gouden Pronkstuk, dat elk jaar een belangrijk element is van de Museumweek, ontbreekt ook in de digitale editie niet. Het komt op de Dam in Amsterdam te staan, maar dan virtueel. Bezoekers van de website kunnen het in een 360 graden-omgeving bekijken.