Grote sportstadions worden omgetoverd tot ziekenhuizen

Gesport wordt er momenteel niet - behalve in Wit-Rusland - dus hebben diverse stadions zich beschikbaar gesteld als tijdelijk ziekenhuis.

Zo komen er in het Millennium Stadium in Cardiff, waar doorgaans de nationale voetbal- en rugbyploeg spelen, tweeduizend ziekenhuisbedden te staan. „We hebben het hele stadion beschikbaar gesteld", vertelt directeur Martyn Phillips van de rugbybond. „Het is een voorrecht om te kunnen helpen in deze noodtoestand. Nu wordt alles ingericht naar de standaarden van de gezondheidsdienst."

Bernabeu en Maracana

Daarmee is het stadion in Wales niet de eerste bekende sporttempel die omgebouwd is, zodat er patiënten van het coronavirus kunnen worden behandeld. Ook Santiago Bernabeu van Real Madrid en het legendarische Maracana (foto) in Brazilië hebben plek gemaakt voor ziekenhuisbedden.

Brazilië is in Zuid-Amerika het meest zwaargetroffen land als het aankomt op absolute aantallen met bijna 3.500 besmettingen. In het continent is virus pas een stuk korter actief dan in bijvoorbeeld Europa. Het eerste geval werd gemeld op 26 februari.