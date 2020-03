Oud-Ajacied móét voetballen: 'En dagelijks wodka drinken'

Vrijwel alle sportcompetities in Europa en ver daarbuiten zijn onderbroken of afgelast vanwege het coronavirus. Behalve in Wit-Rusland. Daar worden de spelers gedwongen te spelen.

Dat ondervindt ook Darko Bodul (op de foto in het wit). De aanvaller komt uit voor Shakhtjor Soligorsk en afgelopen weekend ging de nationale competitie, de Vysheyshaya Liha, van start. Dit tot grote verbazing van Bodul. „Het was echt een schok, om eerlijk te zijn", zegt Bodul (oud-Ajax en -Sparta) tegenover The Courier. „Toen ik hoorde dat de competitie gewoon zou gaan beginnen, was dat een enorme teleurstelling voor mij."

Honderd milliliter wodka

Dat er gevoetbald wordt, heeft te maken met de president Alexander Lukashenko. Hij wil dat de samenleving gewoon normaal doorgaat. Zijn instructies luiden: „Het is belangrijk om je handen te wassen en op het juiste moment te eten. En verder: drink gewoon wodka, zo'n honderd milliliter per dag. Dat moet genoeg zijn om het virus te doden."

Volgens Bodul zijn de inwoners van Wit-Rusland een stuk voorzichtiger. „Iedereen hier in Wit-Rusland volgt het nieuws, we weten hier allemaal wat er in de rest van Europa gaande is, en toch blijven wij voetballen. Maar er is niets wat we kunnen doen. De rest van het land weet ook dat dit gekkenwerk is en reageert op de juiste manier. Het probleem is dat de president met een ijzeren hand regeert. Hij houdt ervan om de grote baas te spelen."

Vrouw en kind in Amsterdam

Toch komt er amper iemand naar de wedstrijd. „Gelukkig neemt niemand hier de president serieus en zelfs zonder overheidsrestricties zijn er veel minder mensen op straat, terwijl de ouderen helemaal binnenblijven. Maar ik zit hier vast, met een vrouw en kind die in Amsterdam wonen en niet in staat zijn om te reizen. Ik hou er rekening mee dat ik ze heel lang niet kan zien, dus dit is een erg zware tijd voor me."