Staatssecretaris Visser door het stof om afblazen verhuizing mariniers

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden aan de Zeeuwen en aan de Kamer voor haar handelen in de kwestie van de verhuizing van de marinierskazerne in Doorn.

Deze verhuizing naar Vlissingen gaat niet door en dat heeft Visser te lang voor zich gehouden, erkende ze. „Als ik erop terugkijk, zie ik dat ik Zeeland en de Kamer mee had moeten nemen in de twijfels”, zei Visser in een emotionele verklaring. Ze begrijpt dat de Zeeuwen teleurgesteld en boos zijn. „Ik kan allerlei kwalificaties bedenken. Dat realiseer ik me. Ik wil daarom ook naar u toe mijn excuses aanbieden.”

'Zakelijk houden'

„Ik vond niet dat ik lichtzinnig mijn twijfels kon uitspreken, zonder te weten of er alternatieven waren”, legt de staatssecretaris uit. Ze was bang dat ze ‘emotie, twijfel en onrust’ zou oproepen, maar dat is juist gebeurd nadat ze haar twijfels zo lang geheim heeft gehouden. Visser ging tijdens het debat naar de smaak van Kamervoorzitter Khadija Arib zelfs iets te vaak door het stof. „Laten we het even zakelijk houden”, merkte ze op een gegeven moment op.

Kamerleden blijven kritisch. 50PLUS-leider Henk Krol: „Kan ik in de toekomst vertrouwen op deze staatssecretaris dat ze nooit meer zó regentesk handelt?”. Kees van der Staaij (SGP) hield Visser in het debat voor dat Zeeuwse bestuurders zeggen dat de bewindsvrouw tot het laatste moment heeft ontkend dat er naar alternatieven werd gekeken. Volgens de staatssecretaris zelf heeft ze ‘een ontwijkend antwoord’ gegeven, maar ze erkent dat ze daarmee de Zeeuwen op het verkeerde been heeft gezet.

Motie van afkeuring

De SGP heeft in het debat over de verhuizing van de marinierskazerne een motie van afkeuring ingediend tegen het beleid van het kabinet. Die motie is ook ondertekend door SP, PvdA, 50Plus, Forum voor Democratie en Kamerleden Van Kooten en Van Haga., Zij hebben samen 34 zetels. Er moet nog over de motie worden gestemd.