Oscarwinnaar Parasite breekt records

Hoera voor Parasite! De film heeft wereldwijd meer dan 200 miljoen dollar opgebracht.

Niet gek voor een titel die al vier Oscars won - naast onder meer een Gouden Palm, een Golden Globe en de publieksprijs van het IFFR (Rotterdam). Toch is het een zeldzaamheid dat een film uit Azië zulke cijfers haalt. Het Britse Screendaily meldde het tot nu toe opgebrachte bedrag.

130 filmzalen

Ook in Nederland is de film een hit: 270.000 mensen zagen Parasite in de bioscoop. Het is daarmee de succesvolste Aziatische film ooit in de Nederlandse bioscopen. De Zuid-Koreaanse creatie is in meer dan 130 zalen te zien.

Het verhaal in het kort: een arm gezin (dat op een afgrijselijke plek woont) werkt zich enigszins slinks in het leven van een rijke familie. Maar eigenlijk is het lastig de prijswinnende film te omschrijven, vertelde regisseur Martin Koolhoven al in Metro. „Parasite is best een vreemde film, zonder gepolijste, makkelijke en likeable karakters. Er zit een maatschappijkritisch geurtje aan, maar het wordt je als kijker niet gemakkelijk gemaakt.”

Heb jij de film al gezien?