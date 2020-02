Koolhoven over Oscarwinnaar: Spannend, grappig en buitenissig

Regisseur Martin Koolhoven over Zuid-Koreaanse Oscarwinnaar Parasite: „Dit mogen we toch wel uniek noemen.”

Zelfs de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is zo trots als een pauw dat Parasite in 92 jaar de eerste niet-Engelstalige titel is die een Oscar voor beste film greep. Hij feliciteerde de makers dan ook, al was het in een tweet: „Ik ben trots op de regisseur, de acteurs en de crew. Het geeft ons volk moed in een periode waarin we het hoofd bieden aan grote problemen.”

Parasite pakte in de nacht van zondag op maandag nog drie van de belangrijkste filmprijzen: beste buitenlandse film (logisch), beste regie (Bong Joon-Ho) en beste scenario. En dat terwijl de Zuid-Koreaanse schoorsteenmantel als bomvol prijzen staan. De Gouden Palm werd uit Cannes bijvoorbeeld al meegenomen en ook de Golden Globe en de publieksprijs van het IFFR in Rotterdam gingen naar Parasite.

Ook succes in Nederland

Het filmdrama gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in een steenrijke familie. In Nederland trok Parasite (in zwart-wit) tot nu toe 216.000 bezoekers en is daarmee de succesvolste Aziatische bioscoopfilm in ons land ooit. „Jaja, dan heb je het over Brimstone-aantallen”, zegt regisseur Martin Koolhoven over zijn western uit 2016, die zes Gouden Kalveren won. „Dat is echt hartstikke goed.”

Filmregisseur Martin Koolhoven. | ANP / Jeroen Jumelet

Koolhoven heeft in de nacht, hoewel een ‘vakidioot’, tijdens de Oscaruitreiking niet voor de buis gezeten. „Nee joh, ik heb kleine kinderen. Die zijn om half 7 wakker.” Wel vernam hij het nieuws over Parasite met grote interesse. „Dat je én Cannes én de Oscar wint, dat mogen we toch wel uniek noemen.”

Naar eer en geweten

De Amsterdammer, die met Oorlogswinter bij de laatste negen op de short list beste buitenlandse film kwam, denkt dat de jury Parasite echt de beste film vond en niet een bepaald statement is gemaakt. „Ik ga ervan uit dat naar eer en geweten is gestemd. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met diversiteitsdrang ofzo, maar ik geloof niet dat iemand stemt op een film die hij of zij niet goed vindt.”

„Het is een goeie film”, vervolgt Koolhoven. „Of ik het de allerbeste vind, dat weet ik niet. Ik denk dat ik voor 1917 zou hebben gekozen. Maar een hele leuke winnaar vind ik het zeker.” Wat maakt Parasite dan zo goed?

'On-Hollywoods'

Koolhoven: „Wat ik er zo sterk aan vind en het daarom zo bijzonder vind dat daar waardering voor is, is dat de film niet zomaar in Hollywood gemaakt zou kunnen zijn. Daar is men vooral van het duidelijk afbakenen van genres. Parasite is best een vreemde film, zonder gepolijste, makkelijke en likeable karakters. Er zit een maatschappijkritisch geurtje aan, maar het wordt je als kijker niet gemakkelijk gemaakt. Die armelui zijn ook gewoon een stelletje etterbakken en opportunisten. De film heeft een randje en heet niet voor niets Parasiet natuurlijk. Het is bovendien een mengeling van zaken. Heel spannend, soms grappig, raar en buitenissig. Fijn dat dit zo goed loopt in de bioscopen.”