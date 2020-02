‘Minifigures brengen LEGO tot leven’

Jens Nygaard Knudsen, de ontwerper van de LEGO-poppetjes, is op 78-jarige leeftijd overleden. Naar schatting zijn er sinds 1978 zo’n acht miljard van deze minifigures gefabriceerd; meer dan er mensen op aarde rondlopen.

Ruimtevaarder, ridder, autocoureur, piraat of brandweerman. Wat je als kind ook wilde zijn, LEGO had er een bijpassende minifigure bij. Sinds 1999 kregen de helden én schurken van het witte doek eveneens een minifigurevariant; of het nou Darth Vader was, Legolas, Jack Sparrow of Batman.

De eerste LEGO-figuurtjes

Afgelopen weekend onthulde LEGO zelfs weer een nieuwe minifigurereeks tijdens de New York Toy Fair, de grootste jaarlijkse speelgoedbeurs ter wereld. Dat allemaal dankzij Jens Nygaard Knudsen, wiens nu iconische ontwerp in 1978 in productie werd genomen.

De voormalige hoofdontwerper bij de Deense speelgoedfabrikant werd tien jaar voor zijn creatie al aangenomen als modelbouwer en hield zich in de jaren ’70 bezig met het ontwerpen van poppetjes die bij de LEGO-modellen pasten die hij en zijn collega’s bedachten. De eerste figuurtjes uit 1974 waren nog statische poppetjes, maar vier jaar later kregen ze beweegbare armpjes, beentjes en die kenmerkende LEGO-lach.

Nalatenschap

LEGO’s huidige hoofdontwerper Matthew Ashton kondigde het nieuws van Knudsens overlijden aan. „Hoewel ik Jens nooit ontmoet heb, speelde zijn creatie een enorme rol in mijn kindertijd, net als voor miljoenen andere kinderen wereldwijd”, laat hij weten. „Zonder hem zou ik nooit geïnspireerd zijn geraakt om te doen wat ik nu doe. Zonder hem zou ik zelfs dit werk niet doen. Wat een geweldige man en wat een ongelofelijke nalatenschap.”

Vanaf 1978 kregen de figuurtjes bewegende armpjes, beentjes en die kenmerkende LEGO-lach. /Foto's: Pierre Oitmann

De minifigures waren voor hem de reden om met LEGO-steentjes in de weer te gaan. „Ik denk niet dat ik als kind LEGO aangeraakt had als er geen minifigures waren geweest. De poppetjes maakten het toegankelijk. Ze voegden leven, persoonlijkheid, inspiratie en een verhaal toe aan al die andere kleine plastic onderdeeltjes. Zij spraken voor mij tot de verbeelding.” Michiel de Ruijter, LEGO-ambassadeur en oprichter van de website Bouwsteentjes.info, herkent zich in de uitspraken van Ashton. „De poppetjes brengen de sets tot leven. Je kunt beter een rollenspel neerzetten en het is voor een kind makkelijker te begrijpen.”

Aantrekkingskracht

„Een voertuig krijgt direct een doel, want het kan bestuurd worden”, vervolgt De Ruijter. „Kinderen denken dat ze een stoere brandweerman of -vrouw kunnen zijn. Je kunt de held spelen. Iets wat op dat moment niet kan, kun je uitdrukken met minifigures en je kunt je fantasie de vrije loop laten gaan.”

Naast de politie- en brandweersets, die al sinds de jaren ’70 de grootste verkoopsuccessen van de speelgoedmaker zijn, brengt LEGO sinds 2010 unieke, eenmalige minifigures op de markt, die een bijzonder beroep uitoefenen, een historisch tijdvak vertegenwoordigen of gewoon een gekke outfit aanhebben. Hele dure LEGO-sets, zoals die van Star Wars of Harry Potter, bevatten geregeld poppetjes die nergens anders te krijgen zijn, aldus De Ruijter. „Je ziet het vaker gebeuren dat LEGO bepaalde minifigures aan hun sets toevoegt, omdat deze karakters de aantrekkingskracht vergroten, vooral voor volwassen fans die een poppetje willen hebben. Het is absoluut een marketingstrategie.”

Lange tijd was De Ruijter totaal niet met LEGO bezig. „Veel jongens en meisjes in Nederland groeien op met Lego, maar op een gegeven moment verlies je affiniteit met het speelgoed. Je gaat naar de middelbare school, je gaat naar feestjes, meisjes, noem maar op.” Toen hij weer eens met zijn vrouw in een speelgoedwinkel naar LEGO-dozen stond te kijken, begon het weer te kriebelen. De aankoop van een Star Wars AT-TE Walker leidde tot een hernieuwde interesse en een grote verzameling, mede dankzij de minifigures. „De minifigures van vroeger hebben een nostalgische waarde, maar als je ziet hoeveel detail ze nu bevatten, ga ik toch voor de minifigures van nu. Ze hebben toch net iets meer om handen.”

Meer LEGO-poppetjes

Naast Knudsens beroemde minifigure waren er nog diverse andere LEGO-poppetjes. De eersten waren een reeks onbeweeglijke politiepoppetjes uit 1956. In 1974 werden de grote, uit blokken opgebouwde Homemaker-figuren geïntroduceerd. Zij vormden de basis voor de Technic-figuren uit 1986. Andere noemenswaardige figuren zijn die uit de themalijnen Fabuland, Duplo, Jack Stone en Bionicle. De Friends-lijn bevat figuurtjes die aan Barbie-poppen doen denken. Sinds 2009 bestaan er microfigures.