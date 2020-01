'Songfestivalinzending' Jordan Roy overspoeld met felicitaties

Het is nog niet officieel bekendgemaakt, maar zanger Jordan Roy wordt nu al via social media overladen met felicitaties en gelukswensen. Volgens „betrouwbare bronnen" van Shownieuws zal hij Nederland gaan vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival.

Veel volgers laten een berichtje achter bij de laatste post van Jordan Roy op Instagram.

Hashtag

De zanger plaatste dinsdag een kort filmpje waarin hij een dansje maakt voor de ingang van het Amstel Hotel. „Going into 2020 like...", schreef de zanger, van wie de echte naam Jordy van Toornburg is, erbij. In eerdere posts gebruikte Jordan opvallend genoeg al enkele keren de hashtag #eurovision.

Bovendien stelde NPO Radio 2-dj Timur Perlin zondag dat Nederland in 2020 een zanger gaat insturen van wie de naam met een J begint. Namen als Jacqueline Govaert van Krezip en Jan Keizer kwamen toen voorbij, maar de naam Jordan Roy werd niet genoemd.

Nog niet officieel

De zanger is woensdag niet bereikbaar voor commentaar en ook AVROTROS wil er nog niks over zeggen. „We hebben op dit moment geen nieuws te melden over het songfestival. En in de tussentijd doen we nooit uitspraken over de selectieprocedure of de status daarvan", laat een woordvoerder weten. Op de vraag op welke termijn er wel iets te zeggen valt, gaat de omroep niet in. „Ook daar kan ik op dit moment niets over melden. Of beter: willen we op dit moment niets over melden."

Jordan Roy werd bij het Nederlandse publiek bekend door zijn deelname aan het programma’s X-Factor met de zanggroep Adlicious in 2011 en door zijn deelname aan The Voice of Holland in 2016. Ook was hij het afgelopen jaar te zien in een muzikaal eerbetoon aan George Michael en als gastartiest bij de Whitney Houston-concerten van Glennis Grace.

Rotterdam

Het songfestival kan een thuiswedstrijd worden voor Roy. Hij groeide namelijk op in Rotterdam en studeerde daar ook aan het conservatorium. Na zijn studie richtte hij zich vooral op Adlicious en sinds kort werkt Jordan aan een solocarrière.