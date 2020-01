'Naam vertegenwoordiger Songfestival begint met een J'

Zeker nu het Eurovisie Songfestival in ons eigen land is, is het extra spannend. Wie gaat Nederland vertegenwoordigen in Rotterdam? Volgens NPO Radio 2-dj Timur Perlin begint zijn of haar naam met een J.

Dat beweert hij zondag in zijn ochtendshow. Naar eigen zeggen heeft hij de informatie uit een zeer betrouwbare bron, maar wil alleen niet prijsgeven welke dat is. „Dat is via-via-via", zegt hij. Ook wil hij in eerste instantie ook niet vertellen met welke letter de voornaam van de Nederlandse inzending begint, maar na aandringen van zijn sidekick verklapt hij het toch: de 'J' dus.

Geen Jan Smit

„Jan Smit is het eerste wat ik dacht, maar dat kan niet", lacht Timur. Natuurlijk blijven er dan nog steeds heel veel artiesten over, maar de dj denkt al wel te weten in welke hoek gezocht moet worden. „Misschien is het tijd voor een vrouw, ik denk dat ze een vrouw doen."

Een grote naam die meteen ook door luisteraars genoemd wordt is Jacqueline Govaert, de zangeres van Krezip. Ook singer-songwriter Judy Blank, bekend van haar nummer Tangled Up In You, zou een optie zijn.