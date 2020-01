Coronavirus eist 9 levens in China, zeker 440 mensen besmet

Het nieuwe coronavirus uit China is voor het eerst ook in de Verenigde Staten vastgesteld. Het virus is volgens de Amerikaanse organisatie voor ziektepreventie (CDC) in Seattle ontdekt bij een reiziger uit China.

De CDC is vorige week op drie Amerikaanse luchthavens begonnen met het screenen van reizigers uit China op aanwezigheid van het virus. De man kwam op 15 januari aan, voordat de strengere screenings werden uitgevoerd. Het coronavirus is bij de man vastgesteld nadat hij zelf medische hulp had gezocht.

De VS hebben het aantal luchthavens waar reizigers uit China worden gescreend uitgebreid. Vanaf vorige week gebeurde dat al in New York, Los Angeles en San Francisco. Nu zijn de controles ook aangescherpt op de vliegvelden van Atlanta en Chicago. Sinds vorige week zijn meer dan 1200 mensen gescreend in de VS.