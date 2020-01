Coronavirus nu ook in de Verenigde Staten opgedoken

Het nieuwe coronavirus uit China is voor het eerst ook in de Verenigde Staten vastgesteld. Het virus is volgens de Amerikaanse organisatie voor ziektepreventie (CDC) in Seattle ontdekt bij een reiziger uit China.

De CDC is vorige week op drie Amerikaanse luchthavens begonnen met het screenen van reizigers uit China op aanwezigheid van het virus. De man kwam op 15 januari aan, voordat de strengere screenings werden uitgevoerd. Het coronavirus is bij de man vastgesteld nadat hij zelf medische hulp had gezocht.

De VS hebben het aantal luchthavens waar reizigers uit China worden gescreend uitgebreid. Vanaf vorige week gebeurde dat al in New York, Los Angeles en San Francisco. Nu zijn de controles ook aangescherpt op de vliegvelden van Atlanta en Chicago. Sinds vorige week zijn meer dan 1200 mensen gescreend in de VS.

Vismarkt

Het nieuwe virus dook voor het eerst op in de Chinese stad Wuhan. Officieel is niet duidelijk waar de oorsprong ligt van het virus, maar sommige Chinese deskundigen koppelen de uitbraak aan een lokale vismarkt in Wuhan.

Inmiddels zijn er honderden gevallen in China en is de aandoening ook vastgesteld bij mensen in Zuid-Korea, Thailand, Taiwan en Japan. Het virus heeft inmiddels al aan zes mensen in China het leven gekost.

Van mens op mens

Het coronavirus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste. Van coronavirussen is bekend dat ze worden overgedragen van dieren op mensen. Zo was SARS afkomstig van civetkatten en de andere variant MERS van dromedarissen. Ook het nieuwe coronavirus is een virus dat komt van een dier, maar het is nog niet bekend van welk dier. De Chinese nationale gezondheidscommissie meldde op 20 januari dat het nieuwe coronavirus ook overdraagbaar is van mens op mens.

Het risico dat de ziekte in Nederland opduikt, is volgens het RIVM „vrij nihil", aangezien er geen directe vluchten vanuit Nederland naar Wuhan gaan.