Optreden Youp in Luxor zaterdag gecanceld

De voorstelling van Youp van 't Hek die zaterdagavond gepland stond in het Oude Luxor Theater in Rotterdam, gaat niet door. De 65-jarige cabaretier werd vrijdagavond in dit theater onwel op het podium.

Youp is naar een ziekenhuis gebracht en is „momenteel in goede handen", laat het theater weten op de website.

Het Oude Luxor denkt maandag te kunnen vertellen of de andere voorstellingen wel doorgaan. Wie een kaartje heeft, krijgt daarover bericht. Het management van Van 't Hek was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar. Vrijdagavond liet een woordvoerder nog wel weten dat de cabaretier in ieder geval goed aanspreekbaar is.

Niet eerste keer

Toch baart de situatie zorgen, omdat het niet de eerste keer is dat Van 't Hek onwel wordt tijdens een voorstelling. Eind december 2015 onderging Van 't Hek een zware hartoperatie nadat hij een aantal keren niet goed was geworden op het podium. In de loop van 2016 hervatte hij zijn optredens.