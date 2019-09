Mensen durven huis niet uit door tekort aan openbare wc’s

Één op de twintig Nederlands blijft thuis door te kort aan openbare toiletten, stelt Continentie Stichting Nederland (CSN).

Geen mogelijkheid hebben om een wc te bezoeken op openbare plekken is een probleem waar veel Nederlanders mee kampen. Zeker voor mensen die last hebben van incontinentie of andere plasproblemen is dit vervelend. Zij moeten in geval van nood zo snel mogelijk naar een wc kunnen. Vanwege het geringe aantal openbare toiletten is dit niet mogelijk. Dit lijdt tot vervelende situaties: één op de twintig Nederlanders durft het huis niet meer uit uit angst voor plasongelukken.

VN-Verdrag

Het is niet alleen vervelend, maar ook nog eens in strijd met het VN-verdrag handicap, stelt Karel van Koppen, onderzoeker van CSN. Doel van het verdrag, dat in 2016 van kracht ging, is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. „Er zit verbetering in, maar op sommige plekken in het lang gaat het nog steeds niet goed. Daar moet verandering in komen”. Over wat er anders moet, is Van Koppen stellig. „De oplossing zou zijn dat er in drukke winkelgebieden, parken en andere hotspots om de vijfhonderd meter een openbaar toilet komt. Mensen in nood moeten namelijk binnen vijf minuten naar de wc kunnen.”

Bewust worden

Veel gemeenten hebben geen benul van wat er speelt, stelt Van Koppen. „Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat ze helemaal geen klachten krijgen van mensen en niet van het probleem af weten. “Wij horen nooit wat van de burgers”, zeggen ze dan. Maar er heerst een groot taboe op praten over plasproblemen. Veel mensen durven er niet eens mee naar de huisarts, laat staan dat ze de gemeente bellen.” Daarom hoopt hij dat steeds meer mensen bewust worden van het probleem.

Nationale Plasdag

Om ervoor te zorgen dat iedereen weer gewoon mee kan draaien in de samenleving, en om het taboe rondom incontinentie en plasproblemen bespreekbaar te maken, is de derde donderdag van september uitgeroepen tot Nationale Plasdag. Dit jaar maken de organisatoren zich sterk voor bewustwording. Door het probleem aan te kaarten hopen ze dat gemeenteraden zich gaan inzetten voor een op inclusie gericht toiletbeleid.