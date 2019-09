Jongetje (10) acht jaar na eten besmette hamburger overleden

Acht jaar geleden werd de 10-jarige Nolan Mottie uit Frankrijk doodziek, nadat hij een hamburger van de Lidl had gegeten. Achteraf bleek dat het vlees besmet was met de poepbacterie E. coli. Dit weekend is de jongen, na lange tijd ziek te zijn geweest, overleden.

Het jongetje was in 2011 23 maanden oud en helemaal gezond. Nadat hij de besmette hamburger had gegeten werd hij ernstig ziek, zo kreeg hij suikerziekte en werd zijn zenuwstelsel zwaar aangetast door de bacterie. Hij raakte voor 80 procent verlamd en moest allerlei operaties ondergaan. Dat meldt de Franse krant Le Parisien.

Nolan was niet de enige die het besmette vlees had gegeten. Veertien andere kinderen werden ook ziek, zij liepen nierschade op. Alle kinderen kwamen uit de Noord-Franse regio Hauts-de-France en werden in 2011 met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Lang ziek

Afgelopen zaterdag, acht jaar na het eten van de burger, belandde het jongetje na een hartaanval in een coma. Hij is daar uiteindelijk aan overleden. Voor zijn familie is het een drama, laat hun advocaat weten. Maar tegelijkertijd is het overlijden van de jongen ook „het einde van een lange kwelling".

„Zijn lijden hield geen moment op: zijn ledematen waren vervormd, hij had broze botten, hij kon niet meer eten, slikken, praten of bewegen", zegt Florence Rault, de advocaat. Omdat Nolan niet zelfstandig meer kon eten, werd hij met een sonde in leven gehouden.

Celstraf

Het desbetreffende merk werd bij Lidl uit de schappen gehaald na het drama, dat veel aandacht kreeg in de Franse media. De fabrikant die de burger maakte werd in 2017 veroordeeld tot drie jaar celstraf. Volgens de rechter was hij nalatig geweest bij het controleren van de kwaliteit van het vlees. De man ging in hoger beroep, maar ook daar bleef de celstraf staan.