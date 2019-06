Hoogzwangere vrouw doodgestoken in Londen

Een 26-jarige vrouw die acht maanden zwanger was, is zaterdagnacht in het zuiden van Londen in haar huis doodgestoken. Hulpverleners konden de moeder niet redden, maar de baby werd op de 'plek des onheils' ter wereld gebracht.

De baby raakte ernstig gewond is naar een ziekenhuis gebracht. De moordverdachte is een 37-jarige man, die gearresteerd is.

64e moord

De noodlottige steekpartij is al de 64e moord in de hoofdstad dit jaar, schrijven Engelse media. Shadiq Khan, burgemeester van Londen, twitterde dat geweld tegen vrouwen geen plaats heeft in de stad, en dat 'gruwelijke' moorden in thuissituaties laten zien hoe groot het probleem is.

Bezuinigingen politiebudget

De Britse premier Theresa May verweert zich regelmatig tegen beschuldigingen dat bezuinigingen op het politiebudget en op de sociale voorzieningen hebben bijgedragen aan de stroom geweldsdelicten met messen.

Volgens de officiële statistieken waren er in 2018 in Engeland en Wales 285 steekpartijen met dodelijke afloop. Dat is een record in de ruim 70 jaar dat deze gegevens worden bijgehouden.