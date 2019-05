Huilen! Allerlaatste aflevering Game of Thrones

Na jaren wachten is het dan eindelijk zo ver. Maandagavond zal de aller- aller- allerlaatste aflevering van de serie Game of Thrones (GoT) te zien zijn. Nog een ruim uur hebben de makers om het verhaal van de afgelopen zeven seizoenen tot een goed einde te brengen. Met nog behoorlijk wat onafgemaakte verhaallijnen wordt het spannend: lukt het ze om de serie een waardig einde te geven?

In 2011 begon het spektakel dat Game of Thrones heet en nu – acht jaar later – wordt de hitserie tot een einde gebracht. Schrijver George R. R. Martin heeft zelf al gezegd dat we een bitterzoet einde kunnen verwachten.

Er is al behoorlijk wat kritiek geweest op het achtste en laatste seizoen van de hitserie. Ook op movierater IMDB is te zien dat de laatste afleveringen een stuk minder goed scoren dan die uit eerdere seizoenen. Al met al zijn fans gewoonweg niet tevreden over de afrondingen van de serie.

„Het is gewoon te gehaast”, vindt fan van het eerste uur Matthijs Idema. Hij richtte na seizoen 1 de fansite winteriscoming.nl op, waar hij sindsdien met een klein groepje mensen alle facts over GoT op bijhoudt.

Torenhoge verwachtingen

„Kan je überhaupt wel recht doen aan de serie, als de verwachtingen zo torenhoog zijn”, vraagt Idema zich af. „Het is moeilijk om iedereen tevreden te stellen.” Voor hem draait GoT om de personages die goed in elkaar zitten. Die doen wat ze doen om wie ze zijn. „We kijken deze serie omdat de personages zo goed in elkaar zitten, niet omdat het een Hollywoodfilm is. En laat dat nou net de richting zijn waar de afgelopen afleveringen heengingen.”

Idema doelt op de heftige veldslagen die te zien waren. „Ik miste gewoon heel vaak de dingen die GoT zo goed maken, zoals de dialogen tussen personages of de politieke intriges. Game of Thrones ís het plotten tegen een ander, het spel om de macht tussen de adellijke families. Niet grote veldslagen. Het voelt alsof er geen focus meer is voor waar het spel der tronen om draait. Het valt me gewoon tegen.”

Hij heeft het idee dat het te snel is gegaan. „Ze hebben de beslissing gemaakt om minder, maar langere afleveringen te maken en dat hadden ze niet moeten doen. Er zat meer potentie in”, vindt Idema. „Het verhaal bouwt zeven seizoenen naar een einde toe en er was gewoonweg meer tijd nodig om dat einde op een waardige manier te vertellen.”

Stamppot of pizza

Volgens filmwetenschapper Maaike van Helden is het altijd moeilijk om een boekenserie te adapteren naar film of serie. „Het zijn twee heel verschillende media. Wat bijvoorbeeld spannend is in een boek, hoeft helemaal niet spannend te zijn als je het direct verfilmd.” Bij Game of Thrones is volgens haar een duidelijke switch te zien. „Eerst konden de schrijvers zich zes seizoenen lang op de boeken baseren, maar daarna moesten ze het zelf doen.” En dat is ook precies het punt waar het volgens de fans bergafwaarts is gegaan.

Maar dat is volgens Van Helden ook nog wel een dingetje. „Volgens mij hebben de schrijvers gewoonweg een andere visie dan de fans. Alsof je denkt dat je moeder pizza gaat maken, maar het blijkt stamppot te zijn. Dat betekent niet dat de stamppot niet goed of lekker is, het is alleen niet wat je wilde.”

„Het blijft ook gewoon moeilijk om een serie te maken, zeker als hij al zo lang loopt als GoT”, vindt Van Helden. „Je kunt nooit voldoen aan de onvermijdelijke, torenhoge verwachtingen die fans zullen opbouwen. Op het moment dat zo’n nieuw seizoen eindelijk weer te zien is - na een wachttijd van bijvoorbeeld een jaar – is het makkelijk om teleurgesteld te worden.”

Matthijs Idema heeft zijn hoop op de boekenserie gevestigd, waar George R.R. Martin al jaren mee bezig is. Het eerste deel (A Game of Thrones) kwam in 1996 uit en het meest recente deel (A Dance with Dragons) werd in 2011 gepubliceerd. Momenteel is het wachten op The Winds of Winter en A Dream of Spring. „Ik denk dat de boeken uiteindelijk meer recht zullen doen aan het verhaal”, aldus de fan.

Petitie

Fans hebben protest aangetekend tegen het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones en zijn een petitie gestart om het laatste seizoen opnieuw uit te brengen. Maar dan met „competente schrijvers”. De petitie is inmiddels al meer dan een miljoen keer ondertekend.

Het komt volgens Maaike van Helden wel vaker voor dat boekadapties op het witte doek anders uitpakken. „Bij Harry Potter bijvoorbeeld, bij de latere delen wijken de films af van de boeken. Maar bij Pretty Little Liars was dat ook zo en dat was het geen enkel probleem.”