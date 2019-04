Dit is er bekend over de aanslagen in Sri Lanka

In Sri Lanka zijn zondag acht aanslagen gepleegd bij verschillende kerken en hotels. Hierbij zijn zeker 215 doden gevallen en meer dan 450 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers is één Nederlandse vrouw van 54 jaar.

De daders lijken zich te hebben gericht op katholieken, rijken en toeristen – het lijkt erop dat de operatie goed is voorbereid. De aanslagen zijn vooralsnog niet opgeëist, wel zijn er dertien mensen gearresteerd.

Onder de aangehouden personen is de chauffeur van een busje, dat mogelijk is gebruikt om de aanslagplegers te vervoeren. Agenten van het bureau in de wijk Wellawatte rekenden hem in.

De plekken van aanslag

In de hoofdstad Colombo vonden rond 09.30 uur de aanslagen plaats bij de St. Antynykerk en vier hotels: het Kingsbury-hotel, het Shangri-La Hotel, het Cinnamon Grand en hotel Tropical Inn. De St. Sebastiankerk in Katuwapitaya (ten noorden van Colombo) en de Zionskerk in Batticaloa (oostkust) zijn ook getroffen. Een aantal uur later vond er in Dematagoda, een buitenwijk van Colombo, een zelfmoordaanslag plaats.

Locaties aanslagen Sri Lanka, met onder andere plaatsbepaling kerk St. Anthony's Shrine in buitenwijk Kochchikade /ANP

Buitenlandse slachtoffers

Onder de slachtoffers zijn 35 buitenlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er één Nederlandse vrouw van 54 jaar is omgekomen tijdens de aanslagen. Het ministerie staat in contact met de familie van deze vrouw.

Er zijn in totaal dertien mensen aangehouden. Over de achtergrond van de verdachten en zelfmoordterroristen is nog niets bekend.

Reisadvies

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka gewijzigd. Voor het hele land gelden veiligheidsrisico’s.

In heel Sri Lanka is een avondklok afgekondigd van 18.00 uur tot 06.00 uur in de ochtend. Dat betekent dat mensen in deze tijd niet de straat op mogen. Ook sociale media zijn geblokkeerd. Het vliegveld is open, maar je moet vier uur van tevoren aanwezig zijn, meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken.