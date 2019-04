Radicale groep NTJ achter aanslag in Sri Lanka

Als je dacht dat het zaterdag en zondag al warm was, dan heb je het mis. Maandag, tijdens tweede Paasdag, is er namelijk kans op 25 (!) graden. Als het kwik in De Bilt tot dit punt stijgt, wordt dit de eerste officiële zomerse dag van het jaar. Trek die supersoaker en bikini maar vast uit de kast!

Als de thermometer in De Bilt boven de 24,7 graden uitkomt, is tweede paasdag bovendien de warmste paasmaandag ooit. De weerdienst gaat uit van maximaal 24,8 graden. Dit houdt in dat het record van 18 april 1949 sneuvelt.

Zon