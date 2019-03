Man mishandelt vrouw in metro, reizigers doen niets

De politie in New York is met man en macht op zoek naar een man van rond de 40 jaar die onder toeziend oog van medereizigers een 78-jarige vrouw heeft mishandeld. Op videobeelden is te zien hoe de man op de vrouw intrapt en haar slaat, waarna hij de metrotrein uitvlucht.

De mishandeling vond al een tijdje geleden plaats, op 10 maart, rond drie uur ’s nachts. Wat er precies aan vooraf gaat, is niet duidelijk. De vrouw zit alleen op het metrobankje en kan niets beginnen tegen de man die haar aftuigt. Ze wordt op haar lichaam en in haar gezicht geraakt. De medepassagiers kijken geschokt toe en maken opnamen van de mishandeling.

‘Worldstar dat maar’

Een vrouwelijke medereiziger spreekt de man beleefd aan, maar hij ontsnapt uit de metro. Hij schreeuwt nog net ‘Worldstar dat maar…’, waarmee hij wijst op het sociale medium waar video’s met veel geweld op worden gedeeld. Een bizar verhaal.

Niemand in de metro belt de politie: pas op het eindstation wordt door een van de reizigers een politieagent aangesproken voor hulp. De bejaarde vrouw bloedde en werd ter plaatse door hulpverleners verzorgd, maar wees verdere medische hulp af, schrijft New York Post. Voor het onderzoek hoopt de politie met de vrouw te spreken.

Boos om toekijkers

De video van de mishandeling werd op Twitter gedeeld. „Hij is gek, dat is iemands oma”, wordt erbij vermeld. Dat niemand iets deed, maakt veel mensen boos. Op de vraag of de poster van het filmpje bij het incident was, reageert hij: „Nee, als ik erbij was geweest was het anders afgelopen.”

De woordvoerder van het openbaarvervoerbedrijf zegt de politie graag te willen helpen. „Dit is zo'n extreem schokkende video’’, zegt woordvoerder Amanda Kwam. „We zullen het onderzoek helpen waar we kunnen.’’