Amsterdams aanslagslachtoffer blijvend invalide

Een van de slachtoffers van de aanslag op Amsterdam Centraal afgelopen zomer, is waarschijnlijk blijvend invalide. De 38-jarige man werd in zijn rug gestoken en heeft daardoor een dwarslaesie opgelopen.

Rolstoel

De Amerikaanse toerist zit in een rolstoel en het gaat slecht met hem, zowel fysiek als geestelijk. Dat zegt raadsman John Beer dinsdag in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Beer is de raadsman van de twee slachtoffers, die beide 38 jaar oud zijn. Hij sprak tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting tegen de 19-jarige Afghaanse verdachte, die in Duitsland asiel had gekregen.

Beer bereidt een flinke vordering tot schadevergoeding voor, mede omdat het invalide slachtoffer niet meer werken. „Dat is vreselijk, het betekent dat hij de sociaal-economische afgrond ingaat, want in de VS is geen vangnet. Het is catastrofaal letsel, zijn leven en dat van zijn vrouw, is verwoest."

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Jawed S. van twee keer poging tot moord, met terroristisch motief. Op 31 augustus stak hij in op twee Amerikaanse toeristen. Reden voor de aanslag was onder andere de cartoonwedstrijd van Geert Wilders, bleek uit verhoor.

Diep beledigd

S. voelde zich namelijk diep beledigd door Geert Wilders, vanwege een video met cartoons over Mohammed die de PVV-leider een tijd geleden plaatste. Omdat de regering en de inwoners van Nederland dit toestonden, wilde hij wraak nemen, zei de officier van justitie. Tijdens de zitting zei de verdachte het zo weer te doen.

De slachtoffers zijn willekeurig gekozen, S. wist niet dat het Amerikaanse toeristen waren. Kort na de steekpartij werd hij overmeesterd.