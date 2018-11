Arts waarschuwt: Patiënt overleed door deoinhalatie

Deodorant als doodsoorzaak. Het overkwam vorig jaar een 19-jarige man uit Rotterdam. Hij had deo geïnhaleerd en overleed niet veel later aan een hartstilstand. Zijn behandelend assistent-arts wijst nu op de gevaren.

Hartstilstand

,,Hij kreeg een hartstilstand, waarna hij bij ons op de afdeling terecht kwam. Hij had helaas te lang een gebrek aan zuurstof gehad, waardoor hij later overleed", zo omschrijft Kelvin Harvey Kramp tegenover RTL Nieuws.

Het leidde tot de nodige schrik bij Kramp en zijn collega's. ,,Want zoiets hadden we nog nooit meegemaakt in het ziekenhuis. Ik voelde me toch een soort van verantwoordelijk, dat we bewust moeten zijn van het feit dat dit überhaupt kan."

Ook volgens een medewerker van de verslavingskliniek Jellinek is een dergelijke dood uniek, want deoverslaving komt ook weinig voor. ,,Het is niet nieuw dat mensen een vluchtige stof inhaleren, zoals lijm, aanstekergas of dus nu deodorant. Maar van een trend is zeker geen sprake. Ik zie af en toe een berichtje van iemand ergens op de wereld, maar het is zeer uitzonderlijk dat iemand dit doet."

Internationale publicatie

Kramp heeft over dit geval toch maar een publicatie geschreven voor het British Medical Journal. ,,Dit is zo makkelijk om te doen, dat het goed is als medewerkers in een verslavingskliniek of bijvoorbeeld een gevangenis weten dat het gebeurt. Het is levensgevaarlijk en de consequenties zijn heel heftig."