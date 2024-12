Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dick Schoof deelt voor het eerst meer over zichzelf: ‘Voelt alsof ik op de goede plek zit’

Dick Schoof was bij zijn aanstelling als premier van Nederland de ‘grote onbekende’. Libelle heeft vandaag uitgepakt met het eerste persoonlijke interview met de premier.

Kabinet-Schoof bestond eerder deze week precies vijf maanden. Een periode die toch moeilijk onbewogen kan worden genoemd. Het kabinet verzandde de afgelopen tijd meer dan eens in ruzie, wantrouwen en chaos. De vraag is bij velen hoe lang de coalitie het nog volhoudt.

Persoonlijk interview Dick Schoof

In het interview blijven deze onderwerpen grotendeels onbesproken. Wel gaat hij in op hoe hij zijn nieuwe functie beleeft. „Het voelt alsof ik op de goede plek zit”, vertelt hij in het Libelle-interview. Al had hij naar eigen zeggen nooit verwacht of geambieerd om premier te worden. Hij legt uit dat Geert Wilders hem op een donderdagmiddag belde en hij tot dinsdagochtend de tijd had om te beslissen. „Dat weekend praatte ik er vooral veel over met mijn vriendin Loes en met mijn twee dochters van 28 en 30.”

Hij moest zijn dochters beloven afspraken te maken. „Toen ze klein waren, werkte ik veel te hard en had ik de neiging de aandacht voor hen te verliezen.” Zijn dochters en vriendin waren leidend, zegt hij. „Het mooie van dat weekend is dat het ons door al die gesprekken dichter bij elkaar bracht.”

💼 Carrière van Dick Schoof Schoof was tot mei van dit jaar secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Echt iets betekenen voor het land

Naast persoonlijke redenen waren twee vragen voor hem belangrijk bij het doorhakken van de knoop.„Kan ik in deze functie iets brengen dat Nederland nodig heeft op dit moment? En sta ik achter het hoofdlijnenakkoord dat de fractievoorzitters hebben afgesloten? Op beide vragen kon ik ja antwoorden. Het ging kriebelen om echt iets te kunnen betekenen voor ons land.”

Als hij lid had moeten worden van een partij, had hij het niet gedaan. „De fractievoorzitters vonden dat juist fijn, omdat ik zo de brugfunctie kon vervullen die ze nodig hadden. Na acht maanden onderhandelen was het wel duidelijk dat ze met z’n vieren niet verliefd op elkaar waren. Dan is het handig een premier te hebben die daar los van staat.”

Wat doet Schoof ter ontspanning?

Schoof wist vooraf wel dat hij niet meer anoniem over straat zou kunnen, maar hij had niet verwacht zo snel en overal te worden herkend. „Door de beveiliging kan ik nergens meer alleen naartoe.” Dat houdt hem niet tegen om uit eten te gaan met zijn vriendin. „En naar de bioscoop of het theater. We ondernemen van alles samen, maar het is nu allemaal wat ingewikkelder en minder spontaan.”

Hij deelt nog wat andere persoonlijke feitjes over zichzelf. Hardlopen is bijvoorbeeld erg belangrijk voor hem. Dat doet hij drie keer week. „Dat zijn dan echt míjn momenten die ervoor zorgen dat ik met veel meer energie mijn werk kan doen.”

Naast sporten kookt hij graag ter ontspanning. „Het liefst met muziek van de Red Hot Chili Peppers keihard op de achtergrond.” Ook drinkt hij na een pittig debat graag een goed glas whisky, zijn „guilty pleasure”.

