Zo bekijk je je Spotify Wrapped en dit zijn de meest gestreamde artiesten

Het is inmiddels een traditie: de Spotify Wrapped. Je persoonlijke statistieken van je luisteractiviteit op muziekapp Spotify zijn sinds vandaag weer te bekijken. Ook werd bekend welke artiesten en liedjes dit jaar het vaakst uit de koptelefoons schalden.

Volgens Spotify luisteren Nederlanders steeds meer naar muziek uit eigen land. Het aantal streams daarvan ligt 7 procent hoger dan vorig jaar, al is de trend al langer gaande. In het eerste jaaroverzicht van Spotify, in 2014, stond geen enkele Nederlandse artiest en geen enkel Nederlands liedje in de top vijf. Ook in andere landen staan artiesten van eigen bodem hoog in de jaarlijsten.

Wat is Spotify Wrapped?

Spotify komt elk jaar met Wrapped, een overzicht van waar je dit jaar het meest naar hebt geluisterd. Met welke artiest heb je de meeste tijd doorgebracht, welke nummer stond bovenaan luisterde je het vaakst, maar ook hoeveel minuten je hebt geluisterd. Spotify verzamelt die gegevens van 1 januari tot en met 31 oktober.

Hoe je dit kunt zien? Als je de app opent, staat op je beginscherm ‘Dit is jouw 2024 Wrapped.’ Je hoeft daar alleen maar op te klikken en voilà, je krijgt een terugblik voorgeschoteld. Zie je niets staan, dan kun je het ook proberen via deze link.

Vind jij de nummers in je Wrapped te ‘fout’, en durf je het daarom niet te delen? Tip voor volgend jaar: luister nummers die niet bestemd zijn voor de buitenwereld in een privésessie. Dan zijn ze namelijk niet zichtbaar in je Wrapped.

Meest gestreamde lied

2024 was in veel opzichten het jaar van Joost Klein, maar het meest gestreamde lied is niet Europapa. Wel behaalde de veelbesproken Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival de tweede plaats. Ook brak het een record: toen het in maart werd gepresenteerd, werd het de meest gestreamde track in één dag tijd. Ook in Estland staat het lied in de top van de meest beluisterde liedjes.

Het meest gestreamde lied in Nederland is Sugardaddy van Roxy Dekker. Dat is ook de best bekeken videoclip op Spotify in Nederland. Op de derde plek in Nederland staat Terug in de Tijd van Yves Berendse, gevolgd door Pretty Girls van Frenna. Beautiful Things van Benson Boone is op plaats vijf het eerste niet-Nederlandse nummer.

Meest gestreamde artiest

De meest beluisterde artiest in het land is hetzelfde als in 2023: Taylor Swift. Daarna volgen de Nederlandse rappers Ronnie Flex en Frenna. Ook wereldwijd is Taylor Swift de meest gestreamde artiest, gevolgd door The Weeknd en Bad Bunny.

DJ Tiësto is de populairste Nederlandse artiest, wereldwijd staat hij op de 92ste plaats. Armin van Buuren en Martin Garrix zijn ook veel beluisterd in andere landen. De meest gestreamde nummers wereldwijd zijn Espresso van Sabrina Carpenter, Things van Benson Boone en Birds of a Feather van Billie Eilish.

Meest gestreamde podcast

De best beluisterde podcast in Nederland is Geuze en Gorgels van Monica Geuze en Kaj Gorgels. Op Instagram deelt Gorgels zijn vreugde. „Je gelooft het niet, maar we zijn met dat ongelofelijk slappe gelul voor het vijfde jaar op rij de best beluisterde podcast van Nederland. En het ergste is… we gaan nog een jaartje door ook nog, want we vechten elkaar nog steeds de tent niet uit!”

Sinds een paar weken zijn ook luisterboeken op Spotify te vinden. De eerste ranglijst daarvan komt over een jaar. Spotify heeft meer dan 375.000 titels, waarvan zo’n 15.000 in het Nederlands. Ongeveer 80 procent van die Nederlandstalige ‘audiobooks’ is minstens één keer beluisterd, en thrillers zijn volgens Spotify het populairst.

Reacties