Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet wil meer mensen huurtoeslag gunnen, huidige ontvangers krijgen meer geld

Als het aan het kabinet ligt, krijgen meer mensen huurtoeslag. Ze willen de voorwaarden wat verruimen en zo meer mensen de toeslag gunnen. Daarnaast gaan mensen die nu al huurtoeslag ontvangen, erop vooruit. Ze krijgen wat extra geld.

Mensen die nu al huurtoeslag ontvangen, gaan erop vooruit als de wetten worden ingevoerd. Het gaat hierbij om de wetsvoorstellen ‘Vereenvoudiging van de huurtoeslag’ en ‘Huurtoeslag ter verbetering van de koopkracht en vereenvoudiging van de regeling’, die de Tweede Kamer deze week behandelt. In 2025 wil de overheid 215 miljoen euro vrijmaken voor de vereenvoudiging en verbetering van de huurtoeslag. Vanaf 2026 komt daar per jaar 650 miljoen euro voor vrij.

170.000 huishoudens krijgen toch huurtoeslag

1,5 miljoen huishoudens in Nederland ontvangen op dit moment huurtoeslag. Maar vanaf 2026 zouden daar een hoop mensen bijkomen, het gaat om zo’n 170.000 huishoudens. Zij krijgen gemiddeld 175 euro per maand. Maar ook mensen die dus al huurtoeslag ontvangen, gaan erop vooruit. Als de wetten worden aangenomen, krijgen ontvangers van huurtoeslag gemiddeld 12 euro extra per maand.

In 2026 volgt dan nog eens een verhoging, maar dan voor 80 procent van de huidige ontvangers. De overige 20 procent zal vanaf 2026 minder huurtoeslag ontvangen, gemiddeld 9 euro per maand. Dat komt omdat zij dan de gemeenschappelijke servicekosten niet meer vergoed krijgen, wat nu wel het geval is.

Andere voorwaarden

In 2024 mag de kale huur niet hoger zijn dan 879,66 euro, wil je huurtoeslag ontvangen. Vanaf 2026 mogen ook mensen die een hogere huur betalen, aanspraak maken op huurtoeslag. Het gaat dan om mensen die qua inkomen wel recht hebben op huurtoeslag, maar dat vanwege een te hoge huur niet kregen. Als je als alleenstaande zonder huisgenoten 44.100 euro per jaar verdient, krijg je 2 euro per maand huurtoeslag. Daarboven krijg je niks. De hoogte van het maximuminkomen kan wel verschillen, afhankelijk van je situatie. Berekenen hoeveel huurtoeslag je krijgt in jouw situatie? Dat kan via de proefberekenaar van Rijksoverheid.

Als de wetten worden ingevoerd, mogen huurders met een hoge huur, maar een passend inkomen, huurtoeslag aanvragen tot 879,66 euro. Het bedrag dat daarboven valt, wordt dus niet meegerekend.

Vorige Volgende

Reacties