Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze recordprijs betaal je nu gemiddeld voor een koophuis

De Nederlandse huizenprijzen zijn vorige maand naar een nieuw record gestegen. Huizenkopers telden gemiddeld meer dan 466.000 euro neer voor bestaande koopwoningen, volgt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Met een prijsstijging van ruim 11 procent op jaarbasis was tevens sprake van de sterkste toename in twee jaar. In de voorgaande maanden waren de huizenprijzen ook al flink opgeveerd. Ten opzichte van juli werden woningen in augustus 1,1 procent duurder.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen constateerde een maand geleden al dat de woningmarkt weer oververhit lijkt te raken. Hij trok daarbij een vergelijking met 2021 toen de huizenprijzen ook heel hard begonnen op te lopen.

Rentes verlaagd

Maar de situatie is wel anders. Destijds was de hypotheekrente erg laag, inmiddels zijn de leenkosten een stuk hoger. De lonen zijn de laatste tijd echter flink gestegen, waardoor mensen meer geld hebben. Ook hebben veel hypotheekverstrekkers hun rentes recent weer wat verlaagd.

Dat de vraag naar huizen groot is, blijkt ook uit het aantal transacties. In augustus verwisselden 17.915 huizen van eigenaar. Dat is ruim 12 procent meer dan een jaar eerder. Alles bij elkaar zijn dit jaar al een kleine 129.000 woningen verkocht, goed voor een toename van dik 11 procent.

Zeer krappe aanbod

Een van de grote drijfveren achter het oplopen van de prijzen is het zeer krappe aanbod aan te koop staande huizen. Niet voor niets noemde het nieuwe kabinet het terugdringen van de woningnood op Prinsjesdag vorige week een topprioriteit.

„Er moeten komend jaar 100.000 woningen gerealiseerd kunnen worden. Niet alleen door sneller te bouwen, maar ook door bestaande gebouwen beter te benutten”, verklaarde minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die hierin komende jaren 5 miljard euro investeert.

Minder regels

Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) staan in het nieuwe regeerprogramma „mooie ambities”, maar moet er nog een hoop gebeuren. In de ogen van de makelaars hebben oplossingen voor de woningmarkt alleen een kans van slagen met minder regels.

„Het komt echter aan op daadkracht, want alleen dan worden woningzoekenden daadwerkelijk geholpen. Met de huidige regelgeving zal ook in 2030 nog niet het geplande aantal van 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar worden gerealiseerd”, stelde de NVM vorige week in een reactie.

ANP

Vorige Volgende

Reacties