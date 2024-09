Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Woningmarkt is ‘naar de kloten’: zijn flexwoningen de oplossing?

Mart de Kruif vindt dat de woningmarkt helemaal naar de kloten is. Hij maakt zich zorgen omdat jongeren veel moeite moeten doen om een woning te bemachtigen. Zijn flexwoningen de oplossing?

De voormalig commandant der landstrijdkrachten haalt de problemen op de woningmarkt aan in Vandaag Inside. „Een van de grootste problemen die we hebben is de woningmarkt. Die is helemaal vrijgegeven. De afgelopen 12 jaar is die helemaal naar de kloten geholpen. Dat jonge mensen gewoon geen woning meer hebben. Daardoor stagneert alles. Dat is bizar, dat had nooit gemoeten.”

‘Woning voor 20.000 gulden’

Hij wil terug naar hoe het vroeger ging. Toen had je woningbouw-fondsen. „Toen ik 18 was, kon je een huis kopen met een Premie A koopwoning. Toen kreeg je subsidie van de overheid waardoor je kon starten op de woningmarkt. Dat is helemaal weg. Mijn kinderen moeten nu vier ton meebrengen om een huis te kunnen kopen.”

Johan Derksen is ouder dan De Kruif. In zijn jeugd woonden mensen na het huwelijk nog bij hun ouders. „Er was toen ook geen huis. Later kon je voor 20.000 gulden een rijtjeshuis kopen. Dat durfde je toen niet omdat het veel schuld leek.”

Een meerderheid van de jonge woningzoekenden is gefrustreerd omdat er zo weinig betaalbare woonruimte te krijgen is. Bijna de helft is al meer dan 6 maanden op zoek naar een geschikte woning, blijkt uit onderzoek van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Redden tijdelijke woningen de woningmarkt?

Er lijkt wel een mogelijke oplossing te zijn. NHG wil hypotheken verstrekken voor flexwoningen, die tijdelijk ergens staan. Ze zijn daarover in overleg met het Rijk, de gemeenten en hypotheekverstrekkers. Ruim een op de drie woningzoekers tussen de 20 en 34 jaar heeft interesse in zo’n flexwoning.

Dit soort tijdelijke woningen mogen meestal maar vijftien jaar op een plek blijven staan. Die onzekerheid zorgde ervoor dat hypotheekverstrekkers er weinig oren naar hadden. Je kunt natuurlijk ook gewoon in een caravan door Europa trekken. Maxime doet dat, schreef Metro eerder.

Carla Muters is voorzitter Raad van Bestuur bij NHG. „Het is belangrijk dat er meer betaalbare koopwoningen gebouwd worden en dat dit op korte termijn gebeurt”, legt ze uit. „We geloven dat flexwoningen op grond met tijdelijke woonbestemming hieraan een bijdrage kunnen leveren. Dit is met name interessant voor starters, omdat het extra kansen biedt om op de koopwoningmarkt te komen.”

Flexwoningen stuk goedkoper

Een flexwoning is een stuk goedkoper. Je betaalt er gemiddeld 180.000 euro voor. Een reguliere koopwoning kost zo’n 450.000 euro. Als alleenstaande moet je bijna een ton verdienen om dat te kunnen betalen, meldde Metro eerder. Een van de redenen dat een flexwoning relatief weinig kost, is dat deze in de fabriek wordt gemaakt en gemiddeld kleiner is dan reguliere woningen.

