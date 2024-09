Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze hypotheek kun je krijgen met een (dubbel) modaal inkomen

De woningmarkt is krap. Koopwoningen werden in juli dit jaar gemiddeld voor ruim 450.000 euro verkocht. Om in aanmerking te komen voor zo’n hypotheekbedrag, moet je als alleenstaande bijna een ton verdienen. Maar voor welk hypotheekbedrag kom je in aanmerking met een (dubbel) modaal salaris?

In juli dit jaar werden er ruim 18.000 koopwoningen verkocht. Volgens de wet van vraag en aanbod blijven de prijzen stijgen. „Mensen denken: als ik iets koop, krijg ik het later toch nog wel verkocht”, zei CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen vorige week.

Groeiende vermogenskloof

Die stijgende huizenprijzen komen het vermogen van huizenbezitters ten goede. Maar met de stijgende huizenprijzen, groeit de vermogenskloof tussen woningeigenaren en huurder. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau, dat eerder deze week werd gepubliceerd.

Het doorsnee vermogen van Nederlanders komt volgens de meest recente cijfers van het CBS uit op een bedrag van ruim 135.000 euro. Maar bij dit getal wordt het woningbezit meegerekend tot het eigen vermogen. Worden eigen woningen niet meegenomen, dan komt het doorsnee vermogen in Nederland een stuk lager uit, namelijk op een bedrag van 21.900 euro.

💡 Doorsnee vermogen Het doorsnee vermogen, ook wel de mediaan genoemd, verwijst naar het vermogensbedrag waarbij precies de helft van de Nederlanders meer vermogen heeft en de andere helft minder. De mediaan verwijst dus naar het middelste getal.

Een koopwoning is dus van grote invloed op het eigen vermogen. Maar wat als je nog geen woning bezit, een modaal inkomen verdient en een voet tussen de deur zou willen krijgen op de koopwoningmarkt?

Hypotheek met modaal inkomen

Het modaal inkomen in 2024 is door het CPB geraamd op een bedrag van 44.000 euro bruto, inclusief vakantiegeld. Met dat inkomen kom je volgens de online rekentool van De Hypotheker in aanmerking voor een maximale hypotheek van zo’n 187.000 euro (bij een rentevaste periode van 5 jaar, tegen een rente van 3,45 procent en zonder overige schulden).

In totaal werden er in 2023 zo’n 9000 woningen onder de 2 ton aangeboden, blijkt uit gegevens van woningplatform Funda. In de praktijk kwam dat uit op 3,85 procent van het totale aanbod, terwijl de interesse in dit type woningen juist het hoogst was. Kijken we naar het actuele aanbod op het woningplatform met een vraagprijs tot 200.000 euro, vinden we 898 beschikbare woningen (woningen in onderhandelingen zijn niet meegenomen). Op hetzelfde peilmoment werden er ruim 35.600 beschikbare koopwoningen aangeboden (eveneens zonder woningen in onderhandeling). De woningen die toegankelijk zijn voor Jan Modaal vormen daarmee zo’n 2,5 procent van het totale actuele aanbod.

Hypotheek met dubbel modaal inkomen

Voor huishoudens met een dubbel modaal inkomen zijn de mogelijkheden op de koopwoningmarkt ruimer. Kijken we naar de maximale hypotheek bij een dubbel modaal inkomen van in totaal 88.000 euro, dan komt de indicatieve maximale hypotheek uit op een bedrag van 389.000 euro. Het huidige beschikbare koopwoning aanbod met een vraagprijs tot 400.000 euro ligt op ruim 11.400 woningen (ook hier zijn woningen in onderhandeling niet meegerekend). Daarmee vormt die categorie woningen zo’n 32 procent van het totale beschikbare (Funda)aanbod.

Let op, de bedragen in dit artikel voor de maximale hypotheek zijn gebaseerd op een online rekentool en zijn indicatief. Ben je op zoek naar persoonlijk financieel advies? Maak dan een afspraak bij de hypotheekadviseur.

