Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aantal ernstige ongelukken met fatbikes fors gestegen

Het aantal ongelukken met fatbikes waardoor mensen in het ziekenhuis belanden, is volgens cijfers van VeiligheidNL in het tweede kwartaal van dit jaar fors toegenomen. Van april tot en met juni belandden 115 gewonden na een ongeluk met de fatbike op de spoedeisende hulp (SEH), in de eerste maanden van het jaar waren dat er 25. In heel 2023 gebeurde dat 75 keer. Bijna de helft van de slachtoffers was tussen de 12 en 15 jaar oud.

Van deze groep jonge gewonden liep 24 procent hersenletsel op. Dat is twee keer zo vaak in vergelijking met jonge gewonden met een normale fiets, zo blijkt uit cijfers die zijn gerapporteerd door 14 van de 83 SEH-afdelingen in Nederland. Van de jongeren liep 22 procent hersenletsel op door een ongeluk met een e-bike van een andere soort dan de fatbike. Omdat maar een deel van de ziekenhuizen de cijfers aanleverde en niet bij alle fietsongelukken genoteerd werd welke soort fiets betrokken was, noemt VeiligheidNL deze cijfers de ondergrens van het werkelijke aantal slachtoffers.

VeiligheidNL pleit daarom voor een minimale leeftijdsgrens van 16 jaar, in plaats van de 14 jaar waar de Tweede Kamer over denkt. Ook wil het kenniscentrum voor letselpreventie dat die minimumleeftijd geldt voor alle e-bikes en niet alleen voor fatbikes. „Dit bevordert niet alleen de eenduidigheid van de handhaving, maar beschermt ook het gros van één van de meest prominente en jonge risicogroepen”, aldus de organisatie.

Ook minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat ziet geen nut in onderscheid maken tussen fatbikes en andere elektrische fietsen, zoals de Kamer voorstelt. Volgens hem zullen producenten de fatbikes dan aanpassen, bijvoorbeeld door de dikke banden te vervangen door smallere of een verstelbaar zadel te installeren. Dinsdag stemt de Kamer over een motie om een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht voor fatbikes in te voeren.

ANP

Vorige Volgende

Reacties