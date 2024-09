Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘De avond eindigde met ruzie en gebroken cocktailglazen’

In ‘Mama gaat op date’ vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de heerlijkste, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Jamilla (43), die het aan de stok kreeg met haar vervelende tafelgenoot.

„Me-time is als alleenstaande moeder van drie kinderen een schaars begrip, laat staan dat ik tijd heb om te daten. Toch adviseerde mijn zus mij onlangs om – nu de jongens twee weken met hun vader de hort op zijn – een account aan te maken op een datingapp. Ze heeft ook gelijk; ik ben lang genoeg alleen geweest en van een beetje aanspraak op z’n tijd wordt niemand slechter. Dus als ik op een avond voor de zoveelste keer door het complete Netflix-assortiment scroll en tot de conclusie kom dat ik op z’n minst 80 procent al heb gezien, vind ik dat het tijd wordt voor gezelligheid.

Piepjong

Urenlang blader ik tevergeefs door het omvangrijke mannenaanbod, maar net als ik mijn bed in wil duiken, popt Joël uit Arnhem op. Een piepjonge kerel met een goeie kop, koddige krullen en ogen die zo felgroen zijn dat ze haast licht geven. Daar wil ik best meer van weten. ‘Wat doet zo’n knappe vrouw als jij op een datingapp?’, begint hij. ‘Ik draai morgen plaatjes om de hoek bij de Korenmarkt en ik zie dat je in de buurt bent. Kom je ook?’ Ik grinnik, want eerlijk is eerlijk: als 43-jarige moeder zie ik mezelf écht niet meer bij een dj-booth hangen – die tijd heb ik gehad.

‘Dan lig ik al op één oor’, reageer ik met een knipoog. ‘Maar aan het begin van de avond wil ik wel een drankje met je doen.’ Dat hoef ik Joël geen tweede keer te zeggen, want voor ik het weet, stuurt hij mij een screenshot van een reservering bij een hippe cocktailbar. ‘Morgenavond, 20.00 uur.’

Geen onbekende

Een dag later hang ik, uitgedost maar stipt op tijd, aan de bar in een tent waar ik de gemiddelde leeftijd aardig lijk op te krikken. En terwijl ik me verbaas over de professionele shakekunsten van de barman, komt Joël vol bombarie binnengelopen. Hij is overduidelijk geen onbekende hier, want de ene na de andere voorbijganger geeft hij een amicale knipoog en knuffel.

Afgezien van zijn hysterische entree blijkt Joël een aardige jongen. We hebben ondanks het leeftijdsverschil van twaalf jaar wel wat raakvlakken en hij vraagt zelfs geïnteresseerd naar hoe ik het alleen red met drie kinderen. Ik praat honderduit over ze, laat vol trots foto’s zien en hij blijft vragen stellen. Wat hun hobby’s zijn, hoe ze het doen op school en zelfs hoe de band met hun vader is.

‘Ik ben er klaar mee’

De sfeer is goed, maar gek genoeg verandert Joëls toon na de vierde cocktail. Hij kijkt ongeïnteresseerd om zich heen, luistert niet meer aandachtig en zijn opmerkingen worden steeds kritischer. Ineens vindt hij het refreshen van zijn Instagramaccount belangrijker dan ons gesprek. En als hij onder het mom van een lolletje ook nog met dubbele tong vraagt waarom ik als 40-plusser in een cocktailbar zit en niet gewoon bij m’n kinderen thuis ben, ben ik er klaar mee. Ik pak mijn tas en stoot per ongeluk een cocktailglas om dat in stukken op de vloer valt. Ik doe alsof mijn neus bloedt, betaal mijn deel van de rekening en loop zonder gedag te zeggen de deur uit. Zijn telefoonnummer heb ik diezelfde avond nog geblokkeerd, want zo’n broekie? Daar moet ik als volwassen vrouw eigenlijk helemaal niet aan beginnen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

