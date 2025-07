Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sollicitatiegesprek voor de boeg? Volgens onderzoekers is dít het geheim van een succesvol gesprek

Iedereen die een sollicitatiegesprek ingaat, hoopt op dezelfde uitkomst: namelijk de baan in kwestie bemachtigen. Nu is een goede voorbereiding natuurlijk het halve werk, maar blijkbaar is de timing van het gesprek ook cruciaal. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat de kans op een succesvol gesprek een stuk groter is op een specifiek moment van de dag.

Voor het onderzoek werd er gekeken naar de slagingskans van mondelinge examens aan de universiteit. En wat bleek? Studenten hadden het hoogste slagingspercentage als hun examen rond de lunchtijd werd afgenomen. De slaagkans bleek aan het begin van de dag en aan het einde van de dag juist het laagst te zijn.

Overeenkomst met sollicitatiegesprek

Volgens de onderzoekers zijn er heel veel overeenkomsten tussen mondelinge examens en sollicitatiegesprekken, waardoor ze menen dat hun bevindingen ook van toepassing zijn op sollicitatiegesprekken. „We denken dat dit patroon ook te zien is bij sollicitatiegesprekken of andere evaluatieprocessen die gedurende de dag voorkomen”, aldus professor Carmelo Mario Vicario, hoofdauteur van de studie.

De onderzoekers van de universiteit van Messina in Italië lieten zich inspireren door een eerder onderzoek waaruit bleek dat rechters een verdachte het vaakst in het gelijk stelden na de lunchpauze of aan het begin van een zitting. De onderzoekers besloten daarop te kijken of dat ook geldt voor mondelinge examens op een universiteit. Ze verzamelden de datum, tijd en uitslag van meer dan 100.000 beoordelingen, afgenomen door 680 examinatoren voor 1200 cursussen.

Piek rond middaguur

„Mondelinge examens aan Italiaanse universiteiten worden op vaste tijden afgenomen en duren doorgaans 10 tot 30 minuten per student”, zo legt professor Vicario uit. „Er is geen gestandaardiseerd format – professoren stellen vragen op basis van de cursusinhoud en de cijfers worden ter plekke vastgesteld. Deze examens kunnen stressvol zijn omdat ze een onvoorspelbaar karakter hebben en een grote invloed hebben op de toekomst van de deelnemers.” In totaal werd slechts 57 procent van de examens succesvol afgerond, waarbij er een duidelijke piek was te zien in het slagingspercentage rond het middaguur.

Verklaring voor piek

Er was geen duidelijk verschil te zien in de slagingskans als het examen om 11.00 of 13.00 uur werd afgenomen, maar de slagingskans was wel lager als het examen om 8.00 of 9.00 uur, of om 15.00 of 16.00 uur werd afgenomen, aldus de onderzoekers. „De uitkomsten benadrukken maar weer hoe biologische ritmes – die vaak over het hoofd worden gezien in besluitvormingscontexten – de uitkomst van belangrijke evaluaties subtiel maar significant kunnen beïnvloeden”, aldus co-auteur professor Alessio Avenanti van de Universiteit van Bologna.

Hoewel het onderzoek niet duidelijk laat zien waarom de slagingskans rond het middaguur groter is, bevestigt de piek rond die tijd het bewijs dat cognitieve prestaties in de loop van de ochtend verbeteren voordat ze in de middag weer afnemen. Ook het dalende energieniveau van de studenten zou kunnen leiden tot een verminderde focus, wat hun prestaties negatief beïnvloedt, aldus de onderzoekers.

