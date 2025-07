Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schrijnend: energiearmoede in Nederland neemt toe, hoe kan dat en wat kun je ertegen doen?

Het aantal mensen dat in Nederland de energierekening niet kan betalen, is flink gestegen. Ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens leefden in 2024 in energiearmoede, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS en onderzoeksbureau TNO. Dat is een toename van maar liefst 180.000 huishoudens.

Uit cijfers van CBS en TNO blijkt dat ruim zes procent van alle Nederlandse huishoudens worstelt met het betalen van de gas- en stroomrekening. Dat zijn in totaal zo’n 510.000 woningen. Als de prijzen net zo snel stijgen als in 2022, lopen nog eens 1 miljoen huishoudens het risico de energiekosten niet te kunnen betalen.

Waarom blijft energiearmoede stijgen?

De stijging van energiearmoede komt niet uit de lucht vallen: veel financiële steunmaatregelen, zoals de energietoeslag en het prijsplafond, zijn weggevallen. In 2022 en 2023 explodeerden de prijzen voor stroom en gas, waarna het mogelijk werd voor huishoudens met een smalle beurs om energietoeslag aan te vragen. Deze regeling stopte echter in 2024, net als het prijsplafond voor gas en licht dat de regering in 2023 had ingesteld. Daarnaast zijn de gemiddelde energiekosten ook nog het hoogst sinds 2019.

Wat is energiearmoede? Veel Nederlandse huishoudens leven in energiearmoede. Zij hebben een laag inkomen, wonen in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben daardoor hoge energiekosten. Ze hebben moeite om de fors gestegen energierekeningen te betalen. Het isoleren van woningen is een belangrijk middel om energiearmoede tegen te gaan.

Wat kun je tegen energiearmoede doen? Hier bespaartips zonder investering

Omdat het op korte termijn niet mogelijk is om alle slecht geïsoleerde woningen in Nederland grondig aan te pakken, worden huishoudens die kampen met energiearmoede geadviseerd om zelf aan de slag te gaan met kleinere en snellere maatregelen. Deze maatregelen kunnen aanzienlijk bijdragen aan het verlagen van de energierekening:

Verwarm niet je hele huis: zet de verwarming echt uit in kamers waar je niet bent en houd de deuren dicht (370 tot 800 euro besparing).

Zet de verwarming lager: zet de thermostaat als je thuis bent op 19 graden (140 tot 300 euro besparing).

Ben je niet thuis? Zet dan de verwarming op 15 graden (extra 140 tot 300 euro besparing).

Zet de verwarming ’s nachts op 15 graden. Doe dit een uur voordat je naar bed gaat (30 tot 60 euro besparing).

Probeer niet langer dan 5 minuten te douchen: Nederlanders staan gemiddeld 9 minuten onder de douche, maar door dit naar 5 minuten te verlagen, kun je 90 tot 170 euro besparen.

Laad de wasmachine vol en zet ‘m op de ecostand: als je je wasmachine goed vol stopt, hoef je minder vaak te wassen.

Doe ’s avonds de gordijnen dicht: voorkom tocht bij de ramen (30 tot 75 euro besparing). Let op: zorg er wel voor dat ze niet voor de radiator hangen.

Doe een tweede koelkast de deur uit: 1 op de 5 Nederlanders heeft meer dan één koelkast in huis, terwijl een tweede koelkast een echte energieslurper is (40 tot 110 euro besparing).

Noodfonds

Overigens kan het aantal huishoudens dat kampt met energiearmoede nog hoger of lager uitvallen. Er moeten nog meer individuele gegevens over het energieverbruik worden verzameld, dus het definitieve cijfer volgt nog. Daarnaast is het in het onderzoek ook geen rekening gehouden met het Tijdelijk Noodfonds Energie, een regeling die in het leven is geroepen om huishoudens die moeite hebben met het betalen van hun energierekening, te helpen. Er zijn tot nu toe ruim 100.000 aanvragen uit het fonds toegekend. Het loket moest echter vanwege de vele aanvragen na een week alweer sluiten. Er wordt momenteel gewerkt aan een opvolger van het fonds, de verwachting is dat deze op z’n vroegst eind 2026 zal opengaan.

Reacties