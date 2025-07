Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het aantal verdrinkingsdoden in Nederland stijgt: zo voorkom je verdrinking in open water

Vorig jaar zijn in Nederland 146 mensen door verdrinking om het leven gekomen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel het om een lichte stijging gaat in vergelijking met het jaar ervoor, zijn de cijfers zorgwekkend: het gaat om het hoogste aantal verdrinkingen in bijna 30 jaar. Maar wat moet je nu zelf doen als je in de problemen raakt in open water?

In de afgelopen tien jaar kwamen jaarlijks 91 inwoners van Nederland om het leven door verdrinking. Gemiddeld overleden elk jaar 29 mensen die geen inwoner van Nederland waren, denk bijvoorbeeld aan toeristen, asielzoekers of tijdelijke werknemers.

Aantal verdrinkingen hoog onder 60-plussers

Opvallend is dat 60-plussers relatief het vaakst verdrinken: bijna de helft van de mensen die verdronken waren 60-plussers. Bij deze groep was een val in het water bij 69 procent de aanleiding voor verdrinking. Het CBS noemt als oorzaken van een val onder meer uitglijden, alcoholgebruik, onwelwording of dementie. Daarnaast vond driekwart van de verdrinkingen plaats in open water, zoals een sloot, kanaal, rivier, gracht of recreatieplas. Ruim 18 procent van de verdrinkingen gebeurde in een huis of tuin. Onder tieners is het aantal verdrinkingen met 0,2 per 100.000 inwoners juist het laagst.

Waarom meer verdrinkingen?

Dat er vorig jaar meer mensen zijn verdronken dan voorgaande jaren, kan volgens de Reddingsbrigade Nederland en Nationale Raad Zwemveiligheid aan verschillende factoren liggen. Zo komt het weleens voor dat mensen onwel worden en verdrinken of bijvoorbeeld het water ingaan terwijl ze helemaal niet goed kunnen zwemmen. Ook zouden veel mensen hun zwemvaardigheid overschatten of de risico’s juist onderschatten.

Tips tegen verdrinking in binnenwater

Om verdrinking te voorkomen, is het belangrijk om bij het zwemmen in binnenwater op de volgende dingen te letten:

Zwem alleen op een plek waar lifeguards toezicht houden.

Zwem nóóit alleen.

Blijf altijd voor de ballenlijn.

Pas op voor plotselinge diepten.

Hou er rekening mee dat het water heel koud kan zijn.

Gebruik geen drijfmiddelen bij aflandige wind.

Pas op voor watersporters.

Blijf uit de buurt van waterplanten.

Spring niet van bruggen af.

Houd het bootpad vrij.

Tips tegen verdrinking in zee

Ga je een dagje naar het strand? Ook dan is het belangrijk om je aan onderstaande adviezen te houden als je de zee in gaat.

Lees altijd het informatiebord bij de opgang.

Let op de strandvlaggen en zorg dat je de betekenis kent.

Houd de afgezette gebieden rond een reddingspost vrij.

Doe jonge kinderen een 06-polsbandje om en blijf altijd bij hen.

Zwem nooit alleen.

Zwem alleen waar lifeguards toezicht houden.

Blijf uit de buurt van muien.

Pas op voor watersporters.

Gebruik geen drijfmiddelen bij aflandige wind.

Wat te doen als je in een mui terechtkomt?

Een groot gevaar bij het zwemmen in de zee is dat je terecht kunt komen in een mui. Deze muien liggen tussen zandbanken in. Daarin stroomt water de zee in (bij eb en laagwater) of richting het strand (bij vloed en hoogwater). Een mui is gemiddeld 15 tot 30 meter breed en kan tot 100 meter de zee in gaan, met een stroomsnelheid tot wel 10 kilometer per uur; dat is sneller dan een topsporter kan zwemmen! Veel mensen raken in paniek als ze in een mui terechtkomen en maken daardoor niet de juiste keuzes. Het is belangrijk om je te realiseren dat een mui je nooit onder water trekt, maar wel van de kust zal doen afdrijven.

Kom je in een mui? Blijf rustig. Drijf op je rug (met de stroming mee) en steek een arm omhoog om de aandacht te trekken. Wacht op hulp.

Spaar je energie! Zwem nooit tegen de stroming van de mui in.

Kun je zwemmen? Probeer evenwijdig aan de kust uit de mui te zwemmen. Gebruik golven om terug op het strand te komen.

Iemand anders helpen bij verdrinking

Wat moet je doen als je ziet dat iemand anders in problemen is geraakt in het water? Als het slachtoffer nog in het water ligt, is het belangrijk om het volgende te doen:

Roep om hulp, bel of laat 112 bellen.

Denk om je eigen veiligheid: houd er rekening mee dat het slachtoffer je onder water kan trekken.

Ga alleen zelf het water in als er geen andere mogelijkheid is om iemand te redden, zoals een reddingsboei, touw of stok.

Zorg dat er altijd minstens nog één ander persoon in de buurt is die kan helpen.

Is het slachtoffer al het water uit? Dan is het belangrijk om deze stappen te volgen:

Is het slachtoffer bewusteloos? Controleer dan of het slachtoffer nog ademt.

Ademt het slachtoffer niet? Als je alleen bent, is het belangrijk om dan meteen met beademingen te beginnen en 112 te bellen. Als je met meerdere personen bent, kun je één iemand de beademingen laten doen en een ander 112 laten bellen.

Ademt het slachtoffer wel? Bel of laat 112 bellen bij hevige benauwdheid na het inademen van water.

Gebruik een (reddings- of isolatie)deken als bescherming tegen kou of regen.

Zelfs als een slachtoffer geen klachten heeft na een bijna-verdrinking, is het toch belangrijk om naar de huisarts te gaan. Iedereen die mogelijk water heeft ‘ingeademd’, moet door een arts onderzocht worden. Als er water in de longen terecht is gekomen, kunnen namelijk binnen 48 uur levensgevaarlijke complicaties optreden.

Reacties