Je hond heeft een favoriete tv-zender: dít kijkt hij het liefst

Kijk jij ook weleens tv met je hond in de buurt? En vind je het dan heel lief dat hij gezellig naast je komt zitten? De kans is groot dat hij niet alleen een aaitje komt halen, maar vooral interesse heeft in wat zich op de tv afspeelt: mits je zijn favoriete zender aanzet.

Nieuws, talkshows of sportwedstrijden, dat interesseert je viervoeter maar weinig, volgens nieuw onderzoek. Waar de helft van de honden sowieso niet enorm opkijkt van flitsende beelden op tv, heeft de andere helft een hele specifieke voorkeur.

Hoe kijkt een hond tv?

Ze zijn slimmer dan we denken, die honden. Maar hoe kijkt een hond precies tv? Onderzoekers van de Center for Canine Behavior Studies benadrukken dat ze kijken, het beeld volgen of reageren op geluiden. Erg lang hebben ze er trouwens geen zin in: de kijktijd is meestal tussen de één en vijf minuten. Maar dat is lang genoeg om voorkeuren te herkennen.

Onderzoekers van Auburn University gingen nog een stap verder: zij wilden weten wat honden dan precies aanspreekt. En daaruit kwam een opvallend beeld naar voren.

Hier willen honden naar kijken

Misschien kon je het al raden: honden blijken het meest geïnteresseerd in… andere honden. Maar ook katten, vogels en paarden scoren hoog. Mensen laten ze liever links liggen. Die halen nauwelijks 35 procent van de aandacht. Alleen bewegend beeld is niet genoeg: auto’s of andere bewegende objecten trekken nauwelijks de blik van een gemiddelde hond. Andere dieren, dát is wat ze willen zien.

Bij geluiden is het beeld vergelijkbaar. Blaffen, huilen en andere hondengeluiden zorgen voor een reactie bij 78 procent van de honden. Miauwende katten of loeiende koeien scoren iets lager. Het minst boeiend? Pratende mensen. Slechts 11 procent van de honden reageerde daarop. Mocht je je dus afvragen of je hond je soms stiekem afluistert, is het antwoord waarschijnlijk: nee. Al begrijpt hij je prima, ook zonder babystem, schreef Metro onlangs.

Opvallend: geluiden van levenloze objecten, zoals een deurbel of getoeter van een auto, kregen juist wél veel reactie. Waarschijnlijk omdat die in het echte leven ook iets betekenen voor een hond: bijvoorbeeld een gezellig persoon over de vloer, of een baasje dat thuiskomt.

Honden konden niet altijd tv kijken

Toch vinden honden kijken een stuk leuker dan luisteren: er werd in het onderzoek namelijk een stuk meer gereageerd op bewegende beelden van andere dieren (meer dan 70 procent van de tijd), dan op verschillende geluiden van andere dieren (minder dan 30 procent van de tijd). Op geluiden van andere honden reageerden de onderzochte beestjes dan wel weer 78 procent van de tijd. Dat is een nieuwe ontwikkeling, want tot een paar decennia geleden maakten tv-schermen gebruik van rasterbeelden die razendsnel ververst werden.

Mensen zien dat als vloeiende beelden, maar honden, met een hoger ‘flicker rate’, zagen vooral een knipperende chaos. Die tv was dus tot voor kort totaal niet interessant, maar met de tv’s van tegenwoordig gaat er een hele nieuwe wereld open voor onze huisdieren. Door scherpere beelden en een hogere verversingssnelheid kunnen ze het beeld nu wél goed waarnemen.

Wat zegt dit over je hond?

Als jouw hond, die je trouwens tijdens de warme maanden extra goed moet beschermen tegen verbranding, weleens voor de tv blijft hangen, is dat dus geen toeval. Hij ziet waarschijnlijk iets dat hem boeit. Grote kans dat dat een ander dier is, of een geluid dat hem bekend voorkomt.

Als honden zelf konden zappen, zouden ze waarschijnlijk kiezen voor zenders als Animal Planet of documentaires over dieren. Dierenshows op National Geographic? Favoriet. Wil je gezellig knuffelen voor de tv, dan heb je met een autorace of die nieuwe dramafilm minder kans op een trouwe kijker aan je zijde, maar dat hoef je dus niet persoonlijk op te vatten.

