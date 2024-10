Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

2,6 miljoen Nederlanders betaalden mogelijk te veel belasting en krijgen compensatie

Geld terugkrijgen van de Belastingdienst is altijd een fijne meevaller, zélfs als dat eigenlijk geld is dat je zelf te veel hebt betaald. Ongeveer 2,6 miljoen mensen kunnen in de komende tijd rekenen op zo’n compensatie en krijgen daarover een brief thuisgestuurd.

Vanaf morgen begint de Belastingdienst met het versturen van de brieven aan mensen met een groot vermogen. Het gaat hierbij om mensen die belasting moesten betalen in box 3 over rendement op vermogen dat zij waarschijnlijk helemaal niet haalden. De compensatie die zij daarvoor krijgen, heet rechtsherstel. De brief die vermogenden vanaf morgen ontvangen, is alleen ter informatie. In de zomer krijgen de mogelijk gedupeerden een formulier dat ze moeten invullen.

Wat is box 3? Bij box 3 spreken we over sparen en beleggen en dan niet een paar duizend euro. Het gaat hier om grotere bedragen, van boven de 57.000 euro (of 114.000 euro als je een fiscaal partner hebt). Onder vermogen vallen bijvoorbeeld bezittingen zoals spaargeld, aandelen en een tweede woning. Het vermogen is de waarde van alle bezittingen min de schulden.

Compensatie voor te veel betaalde belasting

Mensen die veel vermogen hebben, verdienen daar vaak ook geld aan. Denk aan een pandjesbaas die geld verdient omdat zijn bezittingen meer waard worden. Dat heet rendement, en daarover werd jarenlang belasting geheven. Maar de hoeveelheid belasting die zij moesten betalen, werd gebaseerd op een vaststaand, fictief rendement. Het probleem: veel spaarders verdienen dat rendement helemaal niet. Dat komt omdat de rente veel lager was dan de rendementen die bijvoorbeeld aandelen opleverde.

Volgens de Hoge Raad is dat systeem – van het fictieve rendement dus – onrechtmatig. Na dat oordeel kwam de Hoge Raad met een belangrijk arrest waarin ook werd uitgesproken dat gedupeerden recht hebben op rechtsherstel, de compensatie dus.

Nu gaat er dus een enorme hersteloperatie beginnen voor de Belastingdienst. Mensen die vanaf morgen een brief ontvangen, krijgen in de komende zomer een uitnodiging om per belastingjaar meer informatie te geven. Daarin kunnen ze aangeven wat het rendement over hun vermogen écht was. Als blijkt dat ze te veel hebben betaald, krijgen ze het verschil terug.

Reacties