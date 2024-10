Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maria Tailor belandde als jong model op bootfeest P. Diddy: ‘Modelletjes van vijftien rondom oude, dikkige mannen’

The Real Housewives of Amsterdam-gezicht Maria Tailor heeft als voormalig model nogal wat plekken in de wereld gezien. Nu vertelt ze in haar podcast dat ze ooit ook op een feestje van de omstreden rapper P. Diddy belandde.

Rapper P. Diddy, die voluit Sean Diddy Combs heet, is momenteel groot nieuws in binnen- en buitenland. Aan zijn naam kleeft namelijk een groot schandaal omdat de rapper in verband wordt gebracht met seksueel misbruik, mensenhandel, drugs en meer misdrijven. Meer dan 120 slachtoffers hebben zich inmiddels gemeld, waaronder ook minderjarigen.

Maria Tailor over bootfeest P. Diddy

Veel van de aantijgingen zouden plaats hebben gevonden op de zogenoemde Freak Off-feestjes van Diddy, waar menig bekend Hollywood-ster verscheen. En nu blijkt dat ook Real Housewife en voormalig model Maria Tailor daar ooit belandde. Ze vertelde erover in haar podcast Geen Filter. En ook Shownieuws haalde haar uitspraken gisteravond aan. Geen Filter kwam eerder nog in opspraak omdat vriendin en mede podcast-host Tamara Elbaz Sophie Hilbrand nogal een uitbrander gaf.

Tailor vertelt dat ze ooit in het Franse Cannes op een bootfeest belandde dat van Diddy bleek te zijn. Overigens heeft ze de rapper zelf destijds niet gezien. „Het jacht was van Diddy en Usher was daar ook.” Het voormalig model begaf zich vaker in dat soort kringen en ontmoette daar ook onder meer Beyonce en Jay-Z, vertelt ze.

Waarschuwing

Tailor komt met andere Nederlandse modellen op gigantische boot van Diddy terecht en vertelt dat er een rare sfeer hing. Ze is dan begin twintig en drinkt destijds geen alcohol. Ze raakt in gesprek met een Arabische man. „Toen ging die man mij heel duidelijk vertellen van: ‘Jij bent eigenlijk niet zo slim hè, want wat doe jij hier op deze boot? P. Diddy gebruikt drugs, hij slaat vrouwen, het is een tiran’.”

Tailor hoort het verhaal van de man aan en ziet allemaal jonge meiden op de boot. „Allemaal modelletjes van vijftien rondom oude, dikkige mannen. En toen dacht ik: ‘Wat doe ik hier? Ik ga naar huis en mijn vriend bellen’.” Waarna het volgens Tailor ook niet makkelijk was om zomaar van de boot af te komen. Maar volgens het model lukte het haar en haar pittige, Hollandse modellenvriendinnen om toch van de boot af te komen. „Maar er waren natuurlijk ook heel veel meisjes die helemaal aan drugs waren en niet dat verhaal van die man hadden gehoord.”

