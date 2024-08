Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel geld hebben de rijksten van het land vergeleken met de gemiddelde Nederlander

Geld maakt meer geld, horen we weleens. En in Nederland lijkt dat te kloppen. Want uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat Nederlanders met het grootste vermogen over het algemeen lange tijd rijk blijven. Waar de rijkste 10 procent van Nederland gemiddeld een vermogen meer dan één miljoen euro heeft, bezit de gemiddelde Nederlander een stuk minder.

Met een grote vermogensongelijkheid in Nederland, is er een groeiende groep Nederlanders afhankelijk van de bijstand. In juni dit jaar ontvingen in totaal 405.000 Nederlanders een bijstandsuitkering. Lees hier meer over de hoogte van de bijstandsuitkering.

Vermogen in Nederland

Het mediaan vermogen van alle Nederlanders samen is zo’n 135.000 euro, zo blijkt. De mediaan verwijst hierbij naar het vermogensbedrag waarbij precies de helft van de Nederlanders méér bezit en de andere helft minder. Vermogen bestaat uit verschillende onderdelen en is ‘het saldo van bezittingen en schulden’, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek definieert.

Het vermogen is opgebouwd uit onder andere de hypotheekschuld, aanmerkelijk belang, bank- en spaartegoeden, beleggingen, eigen woningen, overige bezittingen (bijvoorbeeld meerdere woningen) of ondernemingsvermogen. Stijgende woningprijzen zijn dus van invloed op het gemiddelde en mediaan vermogen van Nederlanders.

De vermogensverdeling

Zoals gezegd is het vermogen in Nederland scheef verdeeld. Waar het gemiddeld vermogen uitkomt op 310.000 euro, is de mediaan gelijk aan 135.000 euro. Het gemiddelde is ruim twee keer groter dan de mediaan, verklaarbaar door grote uitschieters omhoog.

De 0,01 procent allerrijksten van Nederland heeft een gemiddeld vermogen van ruim 90 miljoen euro. De 0,1 procent rijksten bezitten gemiddeld 18 miljoen euro en de top 1 procent bezit gemiddeld 4,6 miljoen euro. De top 10 procent komt uit op gemiddeld zo’n 1,1 miljoen euro. Ook bij de rijkste Nederlanders ligt het gemiddelde steeds een stuk hoger dan de mediaan, vanwege de grote uitschieters. In onderstaande tabel vind je het volledige overzicht van de vermogensverdeling in Nederland.

Wie? Gemiddeld vermogen Mediaan vermogen Alle Nederlanders 310.000 euro 135.000 euro Top 10 procent 1.100.000 euro 950.000 euro Top 1 procent 4.600.000 euro 3.900.000 euro Top 0,1 procent 18.300.000 euro 15.900.000 euro Top 0,01 procent 90.400.000 euro 62.000.000 euro Bron: Onderzoek Centraal Planbureau, Vermogensmobiliteit in Nederland (prijspeil 2022)

Topvermogens vs. gemiddeld

Vergelijken we de mediaan van alle Nederlanders met de vermogensmediaan van de top 0,01 procent rijkste Nederlanders, dan blijkt het verschil enorm. De mediaan van alle Nederlanders is gelijk aan 0,22 procent van het vermogen van de top 0,01 procent meest vermogende mensen van Nederland.

En heb jij de ambitie om te behoren tot de 1 procent rijkste mensen van het land? Dan zul je moeten toewerken naar een mediaan vermogen van 3,9 miljoen euro.

