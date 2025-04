Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verdien jij een minimumloon? Dan krijg je er per 1 juli zoveel geld bij

De halfjaarlijkse stijging van het minimumloon is weer bekendgemaakt. Minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken laat weten dat het minimumloon per 1 juli met 2,5 procent omhoog gaat. Maar wat betekent dit voor jouw portemonnee als je zelf voor een minimumloon werkt?

Het minimumloon is het minimale brutosalaris dat je, als werknemer van 21 jaar of ouder, moet verdienen als je in Nederland werkt. Ongeacht in welke sector je werkt. Je mag nooit minder dan dit bedrag verdienen. Wel kunnen er in je cao of arbeidscontract hogere minimumlonen zijn afgesproken. In dat geval heb je recht op minimaal het loon dat in je cao of contract staat.

Hoeveel krijg jij erbij?

Het ministerie indexeert het minimumloon elk jaar op 1 juli en 1 januari. Om te berekenen hoeveel erbij komt, kijkt de minister naar de stijging van de cao-lonen. Het Centraal Planbureau (CPB) rekent op een gemiddelde stijging van 4,6 procent in 2025. Per 1 juli 2025 stijgt het bruto wettelijk minimumluurloon naar 14,40 euro per uur. Dit betekent dat het referentiemaandloon uitkomt op 2245 euro per maand. Als jij fulltime werkt tegen een minimumloon, kun je rekenen op een loonsverhoging van ongeveer 54 euro bruto per maand.

Alle verhogingen van het minimumloon

Bovenstaande bedragen gelden voor mensen die 21 jaar of ouder zijn. Jongeren krijgen weer een lager bedrag. 20-jarigen krijgen per 1 juli 11,52 euro per uur, 18-jarigen 7,20 euro en 15-jarigen 4,32 euro. Werknemers zijn sinds 2024 verplicht om werknemers een minimum-uurloon te betalen, waarmee vaste minimum maand-, week-, en daglonen verleden tijd zijn geworden. Het loon per week of maand hangt af van het aantal gewerkte uren, wat ook wel arbeidsduur wordt genoemd.

Voor de arbeidsduur telt het volgende mee:

Het aantal gewerkte uren

De uren dat verlof is opgenomen

De uren dat je ziek was (met recht op doorbetaling)

De arbeidsduur verschilt iedere maand. Dat komt doordat de ene maand meer werkdagen heeft dan de andere.

