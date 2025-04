Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Weinig inspanning, groots resultaat: zijn trilplaten echt zó effectief? Fysiotherapeut weet het antwoord

Stilstaand calorieën verbranden, je doorbloeding verbeteren én ook nog eens je cellulitis aanpakken: het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar toch is dit precies wat een trilplaat belooft. Op social media komen er steeds vaker video’s voorbij van influencers die thuis op zo’n plaat staan, maar doet zo’n plaat wel echt iets voor je gezondheid?

Metro vraagt het aan fysiotherapeut Jasmijn Verburg.

Op TikTok en Instagram zijn er heel wat mensen bij wie een trilplaat inmiddels onderdeel is van hun dagelijkse routine. Een trilplaat is – de naam zegt het al – een stevig trillende plaat waarop je moet staan. De trillingen zouden goed zijn voor vetverbranding, spieropbouw, het verbeteren van je doorbloeding en botdichtheid. Door dagelijks een kwartier tot twintig minuten op zo’n plaat te staan, zou je al kunnen profiteren van bovenstaande voordelen.

‘Je kunt beter een rondje gaan wandelen’

Fysiotherapeut Jasmijn is echter geen fan van de trilplaat. „De gezondheidsvoordelen die geclaimd worden, wegen niet op tegen de gezondheidsvoordelen van een normaal dieet en een actieve levensstijl. Als jij bijvoorbeeld last hebt van vochtophopingen en je wilt je lymfesysteem activeren en je hebt dus tijd om op zo’n plaat te staan, dan kun je beter gewoon een rondje gaan wandelen. Daarmee activeer je veel beter je lymfesysteem omdat je dan zelf aan het bewegen bent in plaats van dat het van een externe bron komt”, zo legt ze uit.

Het verbranden van calorieën

De claim dat je er calorieën mee kan verbranden, erkent ze deels. „Je zal er ongetwijfeld wat calorieën mee verbranden. Want als jij op een trilplaat staat, dan sta je instabieler op de grond en moet je lichaam zijn spieren aanspannen om die houding te kunnen corrigeren. En dat trillen spoort je spieren ook een klein beetje aan om te spannen en te ontspannen, dat gaat waarschijnlijk automatisch. Maar dit is echt een heel kleine contractie en weegt niet op tegen de contractie die je spier maakt als je gewoon vier keer van een stoel opstaat.”

‘Onderdeel van groter plan’

Als je in staat bent om te bewegen, heeft zo’n trilplaat volgens haar dan ook weinig zin. Wel is er volgens haar een groep mensen die er wellicht baat bij kan hebben. „Je hebt natuurlijk mensen die al heel lang een zittende levensstijl hebben of ouderen bijvoorbeeld. Als bij hun zo’n externe plaat kan helpen bij het motiveren om weer een actievere levensstijl te creëren voor zichzelf, dan zeg ik prima. Koop zo’n plaat en maak het onderdeel van het grotere plan. Maar echt puur en alleen op zo’n trilplaat staan voor alle gezondheidsclaims, dat gaat niet werken.”

‘De hype mag lekker in Amerika blijven’

Naast dat ze zelf geen fan is van trilplaten, is er volgens haar ook weinig wetenschappelijk bewijs voor. „Dus ik denk dat de hype van social media komt en dat het er vooral heel interessant uitziet. Van mij mag de hype lekker in Amerika blijven.” Mocht je nu op zoek zijn naar een laag intensieve manier van bewegen, die wél veel gezondheidsvoordelen heeft, dan heeft Jasmijn Verburg een betere tip: „Ga gewoon wandelen. Ga naar buiten en geniet van het zonnetje. Of begin met krachttraining en doe wat squats, lunges, buikspieroefeningen etcetera. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld of perfect te zijn. Het gaat er meer om dat je consistent imperfect bent, in plaats van dat je inconsistent perfect bent.”

