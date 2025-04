Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Snel misselijk tijdens het vliegen? Dít is dan de beste plek om te zitten

Niets is zo vervelend als misselijk worden in een vliegtuig. Je kunt immers geen kant op én je weet dat het nog wel even gaat duren voordat je weer met beide benen op de grond staat. Gelukkig blijk je een hoop ellende te kunnen voorkomen door van tevoren de juiste plaats te reserveren.

Net als dat je misselijk kan worden tijdens het autorijden of varen, kun je ook misselijk worden tijdens het vliegen. Dit heeft alles te maken met je evenwicht. Je evenwicht zorgt ervoor dat je recht blijft en niet valt, bijvoorbeeld als je loopt of fietst. Maar voor evenwicht is wel informatie nodig uit je hersenen, spieren en ogen. Artsen vermoeden dat reisziekte ontstaat als die informatie met elkaar niet klopt. Het lukt je hersenen dan niet om je evenwicht goed te regelen, waardoor je je ziek, misselijk en duizelig kan voelen.

Voor mensen met paniekaanvallen of vliegangst is vliegen helemaal geen pretje, maar dit helpt om jezelf weer rustig te krijgen.

De beste en de slechtste plek

Het komt er op neer dat je evenwichtsorgaan voor de gek wordt gehouden. Bij turbulentie zit je namelijk stil, maar je beweegt wel. En dan gaat er dus een signaal naar je braakcentrum en word je misselijk. Nu komt turbulentie helaas steeds vaker voor, wat voor mensen met reisziekte éxtra slecht nieuws is. Maar gelukkig kun je een hoop ellende voorkomen door van tevoren de juiste plek uit te kiezen.

Volgens een Britse stewardess is turbulentie namelijk altijd het ergst achterin een vliegtuig, dus daar kun je beter niet gaan zitten. Waar je dan wel moet zitten? Het liefst middenin het vliegtuig, vlakbij de vleugels. „En ik zou dan altijd voor een stoel aan het gangpad kiezen. Hiermee voorkom je niet alleen dat je last krijgt van hoogtevrees, maar het is ook een stuk makkelijker om je door het vliegtuig te bewegen, waardoor je minder last hebt van claustrofobie”, zo vertelt ze aan Ocean Florida.

Misselijk tijdens het vliegen voorkomen

Ook zou het volgens haar helpen om de ventilatie boven je stoel aan te zetten en jezelf af te leiden door een bijvoorbeeld een podcast te luisteren. Mocht je je nu écht beroerd voelen, is het volgens internist Danielle Qing belangrijk om stil te blijven zitten omdat je zwaartepunt dan laag blijft. „Houd je hoofd gebogen en je ogen gesloten,” zo adviseert ze. „Als je zwaartepunt iets lager ligt, kun je je minder duizelig voelen.”

Tot slot is het ook verstandig om voor je vlucht goed uit te rusten en ervoor zorgen dat je maag niet te vol of te leeg is. In beide gevallen kun je namelijk sneller last krijgen van reisziekte. Eet en drink ook vooraf geen alcohol, cafeïne, koolzuurhoudende dranken en zuur en vet voedsel.

Wij schreven eerder al deze stukken over vliegen:

Reacties