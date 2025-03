Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Modaal salaris ruim 3400 euro, maar in sommige provincies ligt het bedrag hoger

Het modaal salaris steeg naar 3458,06 euro in het eerste kwartaal. Dat is een stijging van 3,5 procent ten opzichte van eind 2024.

Sinds 2018 nam het modale salaris zelfs met 28,7 procent toe. Dat blijkt uit de nieuwste loonindex van Van Spaendonck, die dit baseert op meer dan 1,2 miljoen geanonimiseerde loonstroken per maand van 145.000 Nederlandse bedrijven.

Flink loonstijging in eerste kwartaal

De loonstijging van 3,5 procent is een flink toename ten opzichte van eerdere beperkte stijgingen in het derde kwartaal 2024 (1,17 procent) en het vierde kwartaal 2024 (1,4 procent). Dat is niet gek: meestal is de loonstijging in het eerste kwartaal hoger, omdat veel loonstijgingen per 1 januari worden doorgevoerd.

Ongeveer 70 procent van alle medewerkers in Nederland valt onder een cao. Een groeiend percentage medewerkers valt onder bedrijfseigen regelingen. Volgens Van Spaendonck is het verschil tussen werknemers met en zonder cao opvallend. Werknemers met cao zagen hun maandloon sinds 2018 met 34,6 procent toenemen. Voor werknemers zonder cao, bleef de stijging steken op 28,8 procent.

Het modale salaris van werknemers zonder cao is desondanks nog wel ruim 15 procent hoger dan dat van werknemers met cao.

Regionale verschillen en verschillen tussen mannen en vrouwen

Hoewel mannen nog steeds gemiddeld meer verdienen dan vrouwen, begint de kloof langzaam te dichten. Sinds 2018 is het gemiddelde maandsalaris van mannen met 31,7 procent gestegen, terwijl vrouwen een sterkere toename zagen van 35,4 procent.

💶 Vakbond: man krijgt vaker loonsverhoging dan vrouw Bij een goede beoordeling krijgen mannen vaker loonsverhoging toegekend dan vrouwen. Dat stelt vakbond CNV op basis van een enquête onder ruim 2600 werkenden. CNV-voorzitter Piet Fortuin noemt het bizarre resultaten en roept werkgevers op om een einde te maken aan deze oneerlijke behandeling. „Zeker in een tijd waarin vrouwen hoger opgeleid zijn en steeds vaker hogere management- of bestuursfuncties bekleden. Het is achterhaald dat vrouwen op salarisgebied zo worden achtergesteld.”

Waar je woont, maakt een behoorlijk verschil als het om je salaris gaat. In deze provincies ontvangen werknemers de hoogste maandlonen:

Utrecht: 3639,28 euro

Noord-Holland: 3611,11 euro

Zuid-Holland: 3600,00 euro

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich Zeeland, Groningen en Limburg, waar het modale salaris varieert van 3176,13 euro tot 3272,58 euro. In Limburg zijn de lonen met 4,6 procent wel sterker gestegen dan in Zeeland (3,9 procent) en Groningen (2,5 procent).

De hoogste stijgingen

Net als in het laatste kwartaal van 2024 vinden zien we bij supervisors (11,4 procent) en salesfuncties (10,3 procent) de hoogste salarisstijgingen. Financemedewerkers komen met een salarisstijging van 10,8 procent voor het eerst binnen in de top 3.

Ook binnen de cao’s zijn er duidelijke uitschieters. Werknemers onder de cao voor onderzoeksinstellingen zagen hun salaris met 13,9 procent toenemen. De cao’s van het bioscoopbedrijf (13,4 procent) en de sector open teelten (13,3 procent) kenden ook forse stijgingen.

