Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens top-CEO is het antwoord op déze vraag bepalend bij sollicitatie

Overweeg je een nieuwe baan? Dan heb je ook sollicitaties voor de boeg. En soms zijn wat advies en tips voor de gespannen kruisverhoren best prettig. Top-CEO Gary Shapiro deelt één belangrijke vraag die hij tijdens sollicitatiegesprekken stelt. En wat hem betreft is het antwoord bepalend voor of je wél of niet wordt aangenomen.

Solliciteren kan best spannend zijn. Zeker omdat je toch de juiste dingen wilt zeggen en een goede indruk wilt achterlaten. Wist je dat dit de beste dag is om te solliciteren? En volgens deze carrière-expert moet je deze slimme zet gebruiken aan het einde van jouw sollicitatiegesprek.

Bepalende vraag van top-CEO bij sollicitatie

Top-CEO Gary Shapiro, van handelsorganisatie Consumer Technology Association, stelt bij ieder sollicitatiegesprek een belangrijke vraag die voor hem nogal bepalend is. De vraag is: ‘Wanneer kun je beginnen?’ Het lijkt misschien aantrekkelijk om als sollicitant te roepen: ‘Morgen’ of ‘zo snel mogelijk’. Maar dat zijn geen antwoorden waar Shapiro enthousiast van wordt, vertelt hij tegen CNBC.

Zegt een sollicitant dat hij of zij binnen twee weken aan de gang kan, terwijl hij of zij op dat moment nog een baan heeft? Dan haakt Shapiro af. Maar waarom? „Omdat zij ons hetzelfde zullen behandelen als hun eerdere werkgever.” Voor sollicitanten die op dat moment geen baan hebben, geldt deze regel van Shapiro niet.

Niet te vroeg beginnen na sollicitatiegesprek

De CEO vervolgt: „Ik wil werknemers met een mate van betrokkenheid bij hun organisatie. Ook als ze hun baan niet leuk vinden. Werknemers die hun werkgevers niet zomaar in de steek laten.”

Volgens hem is het heel belangrijk op wat voor manier mensen hun voormalige werkgever verlaten. Vertrekt iemand bijvoorbeeld in goede omstandigheden? En houdt een werknemer zich netjes aan de opzegtermijn?

Niet negatief en respectvol over vorige werkgever

In een sollicitatiegesprek vertellen dat je pas over zo’n zes weken kunt beginnen (afhankelijk van de opzegtermijn), omdat je jouw andere werk netjes en respectvol wilt afhandelen, is volgens Shapiro dus een goede zaak.

Carrière-expert Joyce Guan West benadrukt dat niet alles afhangt van de vraag van Shapiro. West raadt aan om de vraag van Shapiro te combineren met andere vragen, waarbij gevraagd wordt naar de interesse in de functie en het bedrijf en waarom iemand een nieuwe functie wil. „Een geschikte kandidaat doet vooraf onderzoek en geeft enthousiaste en overtuigende antwoorden. Zo iemand vermijdt negatief te spreken over eerdere werkervaringen”, aldus West.

Reacties