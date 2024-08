Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel Nederlanders lopen tot ruim 1800 euro mis, je hebt nog een week

Je hebt nog tot 1 september om de zorgtoeslag over 2023 met terugwerkende kracht aan te vragen. Een half miljoen Nederlanders hebben dat nog niet gedaan, terwijl ze daar wel recht op hebben. Daarmee lopen ze maximaal 154 euro per maand mis.

Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van de Dienst Toeslagen. In 2023 is de inkomensgrens tijdelijk met 7000 euro verhoogd vanwege de gestegen levenskosten. Vorig jaar hadden in totaal vijf miljoen Nederlanders recht op zorgtoeslag, maar een half miljoen Nederlanders lopen die dus mis.

Check hier andere vergeten toeslagen waardoor je geld misloopt.

Half miljoen Nederlanders lopen zorgtoeslag mis

Volgens expert-zorgverzekeringen Bas Knopperts van Independer kan het zo zijn dat je in 2022 en 2024 geen recht hebt op zorgtoeslag, maar in 2023 wél. „Vanwege de plots fors gestegen levenskosten en vooral de hoge energieprijzen heeft het kabinet toen het maximaal inkomen om in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag flink verhoogd”, zegt hij.

Hoeveel je verdient bepaalt of je recht hebt op zorgtoeslag. En hoe hoger je inkomen, hoe minder je krijgt. Als je tot 25.000 euro per jaar verdient, had je in 2023 recht op de maximale zorgtoeslag. Dat is 154 euro per maand, 1848 euro per jaar. Als je tot 32.000 euro verdiende in 2023, had je recht op 76 euro per maand. Je kunt al die maanden toeslag dus nog gestort krijgen, mits je het voor 1 september 2024 met terugwerkende kracht aanvraagt.

Het kan zijn dat je een toeslagenpartner hebt. Als jullie inkomens bij elkaar niet meer dan 26.500 euro per jaar bedragen, ontvang je samen 236 euro per maand.

Mensen die meer dan 38.520 euro verdienen per jaar, krijgen geen zorgtoeslag meer. Val je tussen deze bedragen in en wil je voor je eigen situatie zeker weten of je zorgtoeslag krijgt? Dat kun je eenvoudig berekenen met deze handige tool.

Voorkom terugbetalen

Het is wel handig om na te gaan of je in 2024 ook recht hebt op zorgtoeslag. Als je voor 2023 de toeslag namelijk aanvraagt, loopt die automatisch door. En zoals gezegd kan het zijn dat je in 2023 onder de inkomensnorm zat, maar in 2024 erboven. Verdien je meer dan de norm en krijg je wél zorgtoeslag, dan moet je het te veel gekregen bedrag terugbetalen.

Reacties