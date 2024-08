Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minder moorden in 2023, dit is de moordhoofdstad van Nederland

Er zijn in 2023 minder mensen om het leven gebracht dan in het jaar ervoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er vorig jaar 125 slachtoffers van moord of doodslag.

Dat zijn er 18 minder dan in 2022. Het is wel ongeveer evenveel als gemiddeld in de afgelopen tien jaar. Europees gezien vallen de cijfers mee. Ons land staat op plek 29 in de Europese lijst.

Aantal slachtoffers van moord en doodslag daalt al langer

Het aantal moordslachtoffers schommelt per jaar. Daarom onderzocht het statistiekbureau ook het totale aantal moorden in tien jaar tijd. Tussen 2014 en 2023 werden 1290 mensen vermoord.

Het aantal slachtoffers van moord en doodslag daalt al lange tijd, vooral onder mannen. De laatste jaren telde het CBS gemiddeld 84 slachtoffers per jaar. 25 jaar geleden waren dat er nog twee keer zoveel. Ook het aantal vermoorde vrouwen is in die periode gedaald, maar minder hard dan bij mannen.

Tussen 2014 en 2023 werden er 61 kinderen jonger dan 10 jaar vermoord. Het ging om 35 jongens en 26 meisjes. Daarvan werd een groot deel (54) door hun vader of moeder gedood.

Stad met de meeste moorden

Rotterdam is voor de tweede keer op rij de moordhoofdstad van Nederland. Wel daalde het aantal gevallen van moord en doodslag in de Maasstad: van 17 naar 12. Amsterdam staat op de tweede plaats. Daar werden tien mensen om het leven gebracht. Den Haag is met negen moordslachtoffers derde.

Mannen en vrouwen

Mannen zijn vaker slachtoffer van moord of doodslag dan vrouwen. Vorig jaar werden 84 mannen en 41 vrouwen vermoord. Vrouwen werden in de meerderheid van de gevallen gedood door een (ex-)partner. Dit gebeurde vooral in hun eigen huis. Femicide, of vrouwenmoord, is in Nederland al langer een probleem. Een nabestaande vertelde vorig jaar haar hartverscheurende verhaal aan Jinek.

Bij mannelijke moordslachtoffers loopt de relatie met de daders meer uiteen. Het zijn minder vaak partners of ex-partners, en vaker kennissen of juist vreemden. In ongeveer een op de acht gevallen ging het om een afrekening in het criminele circuit.

