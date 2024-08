Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe actualiteitenshow op vooravond SBS6: ‘Behoefte aan realistisch rechts geluid’

De vooravond op SBS6 krijgt een nieuw opinie- en actualiteitenprogramma. Een tv-format waarvoor De Telegraaf en Hart van Nederland gaan samenwerken. En een programma wat waarschijnlijk een rechtser en conservatief geluid krijgt, net als Vandaag Inside.

John de Mol (Talpa Network) slaat de handen ineen met De Telegraaf (Mediahuis). De krant en de televisietopman gaan namelijk samen een programma maken voor op de vooravond van SBS6. Een actualiteitenprogramma, met nieuws, opinie en een rechts geluid.

Nieuw actualiteitenprogramma vooravond SBS6

Op SBS6 verschijnt iedere werkdag talkshow Vandaag Inside. En dat is inmiddels een van de best bekeken programma’s van het moment. Op de vooravond zorgt momenteel Hart van Nederland voor een korte ‘vroege editie’. Maar dat wordt straks een uitgebreider actualiteitenprogramma.

Hart van Nederland en De Telegraaf delen in dat programma hun kennis en expertise, waarbij bekende gezichten van beide nieuwsmedia in het programma verschijnen. De komende tijd wordt daarvoor een redactie opgetuigd. In 2025 moet het nieuwe programma bij SBS6 op de buis verschijnen.

‘Realistisch rechts geluid’

Aan wat voor gezichten een kijker dan moet denken? Namen als Wierd Duk, Tina Nijkamp, Mark Koster, Mick van Wely, Jordi Versteegden, Paul Jansen, Roderick Veelo en Fidan Ekiz klinken in de wandelgangen.

Story-baas Guido den Aantrekker, die ook regelmatig aanschuift bij Shownieuws of De Oranjezomer, reageert op X op het nieuws. „De T. en Talpa begrijpen de tijdgeest beter dan alle andere tv-zenders en hun actualiteitenshows”, schrijft hij. „Er is al tijden veel behoefte aan een realistisch rechts geluid, maar het grootste deel van de huidige mediamakers is links, en te veel woke-minded. WNL was ooit als zodanig bedoeld.”



